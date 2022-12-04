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Nişantaşı Üniversitesi Akademik personel alacak

Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı 1 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 19 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 13:32
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Nişantaşı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

Nişantaşı Üniversitesi Akademik personel alacak
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Nişantaşı Üniversitesi bünyesine Araştırma Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 19 aralık 2022 olarak açıklandı.
Resmi Gazete'de Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacaktır.
 "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca ilandaki "Aranan Nitelikler" başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanlarından; Araştırma Görevlisi Başvurularında İstenen Belgeler; - Özgeçmiş, (YÖK Formatında) - ALES belgesi, - Yabancı dil sınav belgesi , - Onaylı lisans, yüksek lisans diplomaları ve varsa doktora öğrenci belgeleri, (e-Devlet çıktısı olabilir) - Onaylı lisans transkripti, - Nüfus cüzdanı fotokopisi, - 3 Adet vesikalık fotoğraf, - adli sicil belgesi, - nüfus kayıt örneği,-ikametgah,- askerlik terhis belgesi,- e-Devletten hizmet belgesi, varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.'' denildi.

Başvuru Yapılacak Adres: Nişantaşı Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak, No: 1V ve No: 1Y Bina Kodu: 34481742, 34398 Sarıyer/İstanbul İrtibat numarası: 0212 210 10 10
Müracaatlar elden veya posta yoluyla, yukarıda belirtilen ilgili adrese yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
İlana İlişkin Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme, Sınav ve Sonuç Tarihlerine İlişkin Bilgilere Aşağıda Yer Verilmiştir:

İlan Başlama Tarihi : 03 Aralık 2022
Son Başvuru Tarihi : 19 Aralık 2022
Ön Değerlendirme İlan Tarihi : 21 Aralık 2022
Sınav Giriş Tarihi ve Saati (F akülte / Yüksekokul) : 23 Aralık 2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 26 Aralık 2022
Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı web adresi : www.nisantasi.edu.tr

ÖNEMLİ NOTLAR
- Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 4'lük not
sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliliği tablosu kullanılacaktır.

 

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