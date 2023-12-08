N'Koudou Arabistan'ı karıştırdı

Suudi Arabistan Ligi'nde tanıdık bir isim zirveye oynuyor. Eski Beşiktaşlı Kevin N'koudou, Suudi Arabistan'daki performansıyla dikkat çekiyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
N'Koudou Arabistan'ı karıştırdı

14 lig maçında 13 kez fileleri havalandıran Fransız futbolcu, gol krallığı yarışında Cristiano Ronaldo ile yarışıyor.

Geçtiğimiz sezon sonunda Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren Kevin Nkoudou, Damac formasıyla harikalar yaratmaya devam ediyor.

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'ya rakip olan Fransız futbolcu gol krallığı yarışında üst sıralarda…

İKİNCİ BAHARINI YAŞIYOR

Adeta ikinci baharını yaşayan Kevin Nkoudo 14 lig maçında 13 gol 4 asislik performans sergiledi.

Tecrübeli kanat oyuncusu, son üç maçta ise adeta harikalar yaratarak 7 gol ve 2 asiste imza attı.

Nkoudou, kendisiyle aynı sayıda gol atan Aleksandar Mitrovic ile birlikte ikinciliği paylaşıyor.

Cristiona Ronaldo ise 15 golle listenin ilk basamağında.

Kevin Nkoudou'nun formasını giydiği Damac'ın ligde 24 puanı bulunuyor.

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