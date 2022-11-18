18 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Beşiktaş'ın N'Koudou planı

Beşiktaş'ta N'Koudou planı belli oldu.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 09:37
Takip Et

N'Koudou'nun Dünya Kupası'ndaki performansı Beşiktaş'taki geleceğini belirleyecek

Beşiktaş'ın N'Koudou planı
+
Aa
-

Beşiktaş’ta yabancı oyunculardan Wout Weghorst, Atiba Hutchinson ve Romain Saiss’in yanı sıra Kevin N'Koudou, Dünya Kupası’nda milli takımlarının başarısı için ter dökecek.

U17’den U21’e kadar Fransa için mücadele etmesine rağmen, A Milli Takım tercihini geçtiğimiz aylarda Kamerun’dan yana kullanan N'Koudou, Katar’daki dev turnuvada Afrika ülkesinin formasını giyecek.


DÜNYA KUPASI PERFORMANSI ETKİLİ OLACAK
Milliyet'in haberine göre; iyi bir sezon geçiren futbolcunun, Dünya Kupası’ndaki performansı geleceğini de belirleyecek.

Siyah-beyazlı kulüp, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan N'Koudou’yu, Dünya Kupası’nda Kamerun formasıyla vitrine çıkması halinde ara transferde satmaya sıcak bakıyor.

27 yaşındaki futbolcunun sezon sonu bedelsiz ayrılmasını istemeyen Beşiktaş Yönetimi, yurt dışından cazip bir teklif gelmesi durumunda Nkoudou’dan para kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Devre arasında ayrılmaması halinde ise Kamerunlu oyuncuyla yeni sözleşme yapılması gündeme gelecek.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
1
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
2
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
3
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
4
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
5
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
6
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
7
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿Başkentte FETÖ operasyonu! 19 kişi gözaltına alındı
﻿Başkentte FETÖ operasyonu! 19 kişi gözaltına alındı
﻿Başkentte FETÖ operasyonu! 19 kişi gözaltına alındı
﻿Edirne'de sis fena bastırdı... Göz gözü görmüyor
﻿Edirne'de sis fena bastırdı... Göz gözü görmüyor
﻿Edirne'de sis fena bastırdı... Göz gözü görmüyor
﻿Tarihte bugün 18 Kasım
﻿Tarihte bugün 18 Kasım
﻿Tarihte bugün 18 Kasım
﻿Tur minibüsü şarampole uçtu: 20 yaralı
﻿Tur minibüsü şarampole uçtu: 20 yaralı
﻿Tur minibüsü şarampole uçtu: 20 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.