Beşiktaş'ın N'Koudou planı

Beşiktaş’ta yabancı oyunculardan Wout Weghorst, Atiba Hutchinson ve Romain Saiss’in yanı sıra Kevin N'Koudou, Dünya Kupası’nda milli takımlarının başarısı için ter dökecek.

U17’den U21’e kadar Fransa için mücadele etmesine rağmen, A Milli Takım tercihini geçtiğimiz aylarda Kamerun’dan yana kullanan N'Koudou, Katar’daki dev turnuvada Afrika ülkesinin formasını giyecek.



DÜNYA KUPASI PERFORMANSI ETKİLİ OLACAK

Milliyet'in haberine göre; iyi bir sezon geçiren futbolcunun, Dünya Kupası’ndaki performansı geleceğini de belirleyecek.

Siyah-beyazlı kulüp, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan N'Koudou’yu, Dünya Kupası’nda Kamerun formasıyla vitrine çıkması halinde ara transferde satmaya sıcak bakıyor.

27 yaşındaki futbolcunun sezon sonu bedelsiz ayrılmasını istemeyen Beşiktaş Yönetimi, yurt dışından cazip bir teklif gelmesi durumunda Nkoudou’dan para kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Devre arasında ayrılmaması halinde ise Kamerunlu oyuncuyla yeni sözleşme yapılması gündeme gelecek.