Dünya Kupası'nın başlamasına 2 gün kala Katar'da bira krizi

Katar'daki Dünya Kupası'nın başlamasına 2 gün kaldı.

Ama her gün yeni bir kriz patlıyor.

Daha önce FIFA'ya maçları izlemek için ülkeye gelecek taraftarlara içki satışına izin vereceğini bildirden Katar, geri adım atmaya hazırlanıyor.

Edinilen bilgiye göre Katar Kraliyet ailesinin FIFA’ya statlarda ve çevresinde alkol satışının tamamen yasaklanması için baskı yaptığı ortaya çıktı. Daha önce 8 standda bira satışına izin verilecekti. Ancak şimdi bunun kaldırılmasının istendiği belirtildi.

Yasak gerçekleşirse organizasyonun en büyük sponsoru olan bira markası Budweiser'in FIFA'yla yaptığı milyonlarca dolarlık anlaşma ihlal edilmiş olacak.

İngiltere'nin The Times gazetesi yasak için Katar Kraliyet ailesinin baskı yaptığını belirtirken, FIFA'nın nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.