Nokia C12 tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Nokia son olarak C12 telefon modelini ortaya çıkardı.

Modelin özellikleri ve fiyatı da sızdı.

FİYATI

Nokia C12, 119 euro fiyat etiketiyle ilk olarak Almanya ve Avusturya’da, ilerleyen dönemlerde de daha fazla pazarda satışa sunulacak.

ÖZELLİKLERİ

Nokia C12, HD+ çözünürlüklü ve su damlası çentikli 6.3 inç ekrana sahip. Aynı zamanda IP52 sertifikasıyla toza ve su sıçramalarına karşı korumalı olduğunu belirtelim. Öte yandan güvenlik yöntemi olarak kullanılan parmak izi tarayıcının bu cihazda mevcut değil. Bunun yerine 5 Megapiksellik selfie kamerasıyla yüz kilidi açabiliyor. Telefonun arka tarafında 8 Megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera yer alıyor.

Akıllı telefonda 1.6 GHz hızlarına çıkabilen ve sekiz çekirdekli Unisoc SC9863A işlemciyle donatıldı. Öte yandan 2 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip.

Nokia C12; kutudan Android 12 Go Edition ile çıkıyor. Burada üreticinin cihazı satın alacak kullanıcılara iki yıl boyunca üç ayda bir güvenlik güncellemesi sözü verdiğini belirtelim. Model son olarak artık çok fazla tercih edilmeyen çıkarılabilir 3.000 mAh’lik bir bataryayla gelecek. Nokia C12’deki bağlantı seçenekleri arasında 4G VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.2, GPS, çift SIM, 3,5 mm ses girişi ve bir microUSB bağlantı noktası bulunuyor.