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Normal babalar çocuklarını lunaparka götürür bu füze denemesi izletiyor

Kuzey Kore Lideri Kim Young Un ilk kez kızıyla beraber görüntülendi. Kim Young kızını füze atışı izletmeye götürdü.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 11:25
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Normal babalar çocuklarını lunaparka götürür Kuzey Kore lideri Kim Yong Un kızına füze denemesi izletiyor

Normal babalar çocuklarını lunaparka götürür bu füze denemesi izletiyor
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Kuzey Kore haber ajansı KCNA, füze denemesine ilişkin yayımladığı haberde, Kim ile adı açıklanmayan çocuğun, başkent Pyongyang'daki havaalanında kurulan füze platformu çevresinde görüldüğü fotoğraflara yer verdi.

DİKKATLE TAKİP ETTİ
"Hwasong-17" füzesinin fırlatışını gösteren fotoğraflarda Kim'in, elinden tuttuğu 12-13 yaşlarındaki beyaz montlu bir kız çocuğu ile tekerlekli füze platformunun önünde yürüdüğü, piste taşınırken izlediği, dikey konuma getirildikten sonra pistte dolaştığı görülüyor. Kim'i, fırlatışı gözetleme kulesinden izlerken gösteren diğer bir fotoğrafta da beyaz montlu çocuk Kim'in yanında yer alıyor.

"JU AE'Yİ KUCAĞIMA ALDIM"
KCNA'nın haberinde adı belirtilmeyen çocuk, ilk kez kameraların karşısına çıktı. ABD'li basketbolcu Dennis Rodman, 2013 yılında ülkeye yaptığı ziyaretin ardından İngiliz Guardian gazetesiyle yaptığı söyleşi de Kim ile eşi Ri Sol Ju'nun "Ju Ae" adında bir bebeği olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Rodman, "Bebekleri Ju Ae'yi kucağıma aldım, Bayan Ri ile de konuştum." ifadesini kullanmıştı.

Kuzey Kore devlet medyası, Kim ile Ri'nin evliliğini Temmuz 2012'de kamuoyuna duyurmuştu. Güney Kore istihbaratı, evlilik töreninin aslında üç yıl önce yapıldığını ancak açıklanmadığını ülke makamlarıyla paylaşmıştı.

KUZEY KORE'NİN KITALARARASI FÜZE DENEMESİ
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, dün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin doğu yönüne yerel saatle 10.18'de kıtalararası balistik füze fırlattığını duyurmuştu.

Japonya Savunma Bakanlığı da yerel saatle 11.23'te, füzenin Japon ulusal münhasır bölgesi içine düştüğünün tahmin edildiğini açıklamıştı.

Havada 69 dakika kalan füzenin 6 bin kilometre irtifaya çıkarak, yaklaşık 1000 kilometre menzile ulaştığı kaydedilmişti.

ABD, Japonya ve Güney Kore, fırlatışın ardından Tayland'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde acil toplantı düzenlemişti. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in çağrısıyla yapılan toplantıya Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Başbakanı Han Duck Soo'nun yanı sıra Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda başbakanları da katılmıştı.

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Gök TÜRK
19.11.2022 14:17
bizde füze atılıyor mu da götürmedik  
 
Hamit Seki
19.11.2022 13:17
Bizimkiler hala duygusal, lunaparklarda ve dolar yeşilliklerinde harikalar ülkesinde uçuyorlar.  
 
Mandıra Filozofu 🎥
19.11.2022 12:01
İyi ki muhaliflerin infazını izlemeye götürmemiş.  
 
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