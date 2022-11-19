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Kuzey Kore'den dünyaya nükleer tehdit. Topyekün karşılık verecekler

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kıtalararası balistik füze (ICBM) denemesi yaptığını doğrulayarak, "düşmanları" ülkesine tehdit oluşturmaya devam ederse nükleer silahla karşılık verileceğini bildirdi.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 22:34
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Kuzey Kore'den dünyaya nükleer tehdit. Topyekün karşılık verecekler

Kuzey Kore'den dünyaya nükleer tehdit. Topyekün karşılık verecekler
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, test edilen füzenin en fazla 6 bin 40 kilometreye kadar çıktığını belirterek, füzenin Doğu Denizi açık sularına doğru 999,2 kilometre uzaklığa fırlatıldığını ifade etti.

Kim Jong-un, "Eğer düşmanlar sık sık nükleer saldırı araçları kullanarak Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne (DPRK) tehdit oluşturmaya devam ederse, partimiz ve hükümetimiz nükleer silahlarla topyekun bir şekilde karşılık verecek" ifadesini kullandı.

FÜZE DENEMESİ
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, dün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin doğu yönüne, yerel saatle 10.18'de kıtalararası balistik füze fırlattığını duyurmuştu.

Japonya Savunma Bakanlığı da yerel saatle 11.23'te, füzenin Japon ulusal münhasır bölgesi içine düştüğünün tahmin edildiğini açıklamıştı.

Havada 69 dakika kalan füzenin 6 bin kilometre irtifaya çıkarak, yaklaşık 1000 kilometre menzile ulaştığı kaydedilmişti.

Japon Devlet Televizyonu NHK, son denemeyle Pyongyang yönetiminin bu yıl 34. kez füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

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