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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un kızıyla ilk kez görüntülendi

Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong Un, dün gerçekleştirilen kıtalararası güdümlü füze denemesini yerinde takip ederken ilk defa kızı ile kameraların karşısına geçti.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 11:08
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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ilk kez kızıyla görüntülendi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un kızıyla ilk kez görüntülendi
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Kuzey Kore haber ajansı KCNA’nın haberinde yer alan bilgilere göre, Kim Jong Un ile adı açıklanmayan çocuğun, başkent Pyongyang'daki havaalanında kurulan füze platformu çevresinde görüldüğü fotoğraflar ortaya çıktı.

"Hwasong-17" füzesinin fırlatışını gösteren fotoğraflarda Kim'in, elinden tuttuğu 12-13 yaşlarındaki beyaz montlu bir kız çocuğu ile tekerlekli füze platformunun önünde yürüdüğü, piste taşınırken izlediği, dikey konuma getirildikten sonra pistte dolaştığı anlar paylaşıldı.

Kim'i, fırlatışı gözetleme kulesinden izlerken gösteren diğer bir fotoğrafta da beyaz montlu çocuk Kim'in yanında yer aldı.

KCNA'nın haberinde adı belirtilmeyen çocuk çok konuşuldu. ABD'li basketbolcu Dennis Rodman, 2013 yılında ülkeye yaptığı ziyaretin ardından, İngiliz Guardian gazetesiyle yaptığı söyleşi de Kim ile eşi Ri Sol Ju'nun "Ju Ae" adında bir bebeği olduğu bilgisini paylaşmıştı.

"Bebekleri Ju Ae'yi kucağıma aldım, Bayan Ri ile de konuştum" ifadesini kullanmıştı.

Kuzey Kore devlet medyası, Kim ile Ri'nin evliliğini Temmuz 2012'de kamuoyuna duyurmuştu. Güney Kore istihbaratı, evlilik töreninin aslında üç yıl önce yapıldığını ancak açıklanmadığını ülke makamlarıyla paylaşmıştı.

Kim'in eşi Ri, 2018 yılından sonra devlet medyasında "saygıdeğer first lady" unvanı ile anılmaya başlanmıştı. Ri'nin 2012'de hamile olduğu iddia edilmişti.

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9876
20.11.2022 11:29
Yapacaksan böyle şey yapacaksın. Düşmana korku salan söz sahibi olmak istiyorsan..  
 
Ovuneceksen böyle ovuneceksin.
20.11.2022 11:24
Füzeleri böyle işe iha.siha.ları nasil.  
 
Abbas
20.11.2022 11:16
Ne var bunda Veliaht Prenses, vay kuzey korelim sizde insanım diye yaşıyorsunuz, köle gibi yaşayacağına öl daha iyi  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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