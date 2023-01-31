Nothing Phone 2 için ilk bilgiler geldi

OnePlus kurucu ortağı Carl Pei tarafından 2020 yılında kurulan Nothing, geçen sene Nothing Phone 1 ile akıllı telefon pazarına giriş yapmıştı.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, son olarak yaklaşan Nothing Phone 2 ile ilgili ilk bilgiler geldi.

Nothing CEO’su Carl Pei, geçtiğimiz günlerde Inverse ile yaptığı röportajda Nothing Phone (2) modelinin 2023’te piyasaya sürüleceğini söyledi. Henüz net bir tarih belli olmasa da bu yılın sonlarına doğru çıkış yapacağı söyleniyor.

Nothing Phone (2) ile ilgili henüz teknik bir detay paylaşılmadı. Ancak Pei’ye göre cihaz, selefinden daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunacak. Kısacası kendi tabiriyle her anlamda daha kaliteli bir model olacak.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Nothing Phone (1) modelinin teknik özellikleri şöyle;

TEKNİK ÖZELLİKERİ

İşlemci: Snapdragon 778G+

GPU: Adreno 642L

Ekran: 6.55 inç, FHD+, 120Hz, AMOLED panel

Batarya: 4.500 mAh, 33W hızlı şarj-15W kablosuz şarj

RAM: 8 GB/ 12 GB

Depolama: 128 GB/ 256 GB

Kamera: 50 Megapiksel 1/1.56 inç Sony IMX766 sensör f1.88 / 50 Megapiksel 1/2.76 inç sensör f2.2

İşletim sistemi: Android 12 / Nothing OS 1.0.2.