NTV muhabirinin Gazze sınırındaki zor anları. Gazetecilerin bulunduğu bölgeye roket düştü

NTV muhabiri Osman Terkan, yaşanan korku dolu anları canlı yayında aktardı.

Filistin-İsrail çatışması şiddetleniyor

7 Ekim’de başlayan Filistin-İsrail çatışması, geçtiğimiz günlerde İsrail’in Gazze’de bir hastaneyi vurması ile yeni bir boyuta taşındı. Saldırıda 500’ü aşkın kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı. Dünyanın birçok noktasında İsrail’in saldırıları protesto edildi. Türkiye de saldırıları kınayan ülkeler arasında yer aldı.

Gazetecilerin zor anları

Bugün ise Gazze tarafından atılan bir roket, İsrail’de gazetecilerin bulunduğu bölgeye yakın bir yere düştü. NTV muhabiri Osman Terkan, Gazze sınırında son durumu aktarırken yaşanan olaya tanıklık etti. Terkan, “Gazze tarafından atılan roketlerden bir tanesi bizim bulunduğumuz noktaya çok yakın bir yere düştü. Şu anda çok büyük bir patlama sesi duyduk. Burada çok sayıda gazeteci var. Herkes çok tedirgin oldu. Roketin düştüğü yerden dumanlar yükseliyor.” dedi. Terkan, roketin düştüğü yerin görüntülerini de canlı yayında paylaştı.