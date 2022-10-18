Sıla sevgilisi İlker Kaleli'yi unutmadı. Diyarbakır paylaşımında dikkat çeken bir gönderme yaptı

Konser sonrasında şehir turu yapma fırsatı da bulan güzel şarkıcı, burada yaptığı geziye dair dikkat çeken satırlar paylaştı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Diyarbakır'ı çok sevdiğini söyleyen Sıla bu şehre bir dahaki sefere sevgilisi İlker Kaleli ile birlikte gelmek istediğini de belirtti. Paylaşımını "taşına, toprağına, canına kurban" sözleriyle bitiren Sıla şu ifadeleri kullandı:

"MUTLAKA YAN YANA GÖRMELİYİZ"

"Büyülü bir şehir Diyarbakır. Defalarca geldim, her zaman da gönlümde haklı bir ateşle ayrıldım. Hiç sönmemesini diler insan bazı durumlarda. Sıcacık el sıkışmalar, en çok da utangaç bakışmalar…

İlker’e dün anlatırken -ki bir daha mutlaka yan yana görmeliyiz dedik- Bu topraklardaki sır insanın kulağına susmanın azizliğini fısıldıyor sanki dedim. Ve fazla acı var, keder var. Ama sabrı da çok dedim. Dicle gibi. Bazen akan su bile kalp kırıyor.

Tamamına ermek zor, daha çok gelmek, dahası görmek lazım. Şöyle bir şansımız oldu. Bize Kemal Varol rehberlik etti. Dilinde fener. Sohbet demliyken anlatılanlar gerçeğin ta kendisiydi ve tarafsızdı.

Akşam ayrı. Coşkuyla, göz göze şarkı söylemek, dertleşmek ve eğlenmek gönüldeki tüm kalkanları indiriyor. Bu da kurdelesi oldu günün. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Ayrılmadan evvel uğrayacağım birkaç yer daha var. Sonra yine geleceğim. Taşına, toprağına, canına kurban. Güler yüzüne hayran."