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İran taahhüt verdi. Nükleer krizde yeni gelişme

İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harazi, "Nükleer müzakereler ile ilgili birçok sorun çözüldü. İran anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmeye hazır" ifadelerini kullandı 

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 14:11
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Nükleer krizde yeni gelişme: İran taahhüt verdi

İran taahhüt verdi. Nükleer krizde yeni gelişme
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve İran müzakere heyeti başkanı Ali Bagheri Kani, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile Ürdün’de bir görüşme gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ile İran arasında 2015 yılında "Kapsamlı Ortak Eylem Planı” adı verilen ve İran nükleer faaliyetlerinin denetlenmesini içeren anlaşma imzalanmış, Eski ABD Başkanı Donald Trump 2018 yılında tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmişti. ABD Başkanı Joe Biden’ın Kasım 2021’de göreve gelmesiyle yeniden başlayan anlaşmaya geri dönüş çalışmaları da bu süre zarfında sürüyor. İran medyasında yer alan haberlere göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve İran müzakere heyeti başkanı Ali Bagheri Kani, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile Ürdün’de bir araya geldi. Görüşmenin detaylarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

"İRAN, NÜKLEER ANLAŞMADAKİ TAAHHÜTLERİNE DÖNMEYE HAZIR"

İran’ın başkenti Tahran’da dün 3’üncü Uluslararası Tahran Diyalog Forumu’nda (TDF) nükleer müzakerelere ilişkin açıklama yapan İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harazi, "Nükleer müzakereler ile ilgili birçok sorun çözüldü. İran anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmeye hazır. Şimdi tek sorun anlaşmanın korunması ve geçmiş meseleler. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) heyetinin İran’a gerçekleştirdiği ziyarette bu sorunun çözülmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

İran’ın her zaman bölge ülkeler ile olan diyaloğu iyi bir şekilde karşıladığını söyleyen Harazi, “Bölgemizin diyaloğa ihtiyacı var. Diyaloğu her zaman memnuniyetle karşıladık ve ayrıca hiçbir zaman başka bir ülkeyi işgal etmedik. Bu yeni bir şey değil. İran 200 yıl öncesinden bu yana hiçbir ülkeyi işgal etmedi ve haklarını savunmak isteyen ülkelere yardım etmede ki acelemiz doğal bir davranıştır” demişti.

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