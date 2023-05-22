Numan Kurtulmuş ile görüşen Özdağ: Aramızda derin farklılıklar var

Bugün görüşme gerçekleştiren AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ açıklama yaptı.

Kurtulmuş, terörle mücadele ve sığınmacılar konusunda görüştüklerini söyledi.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Açıkçası hem Suriye'nin kuzeyinde hem de Irak'ta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını tehdit eden terör örgütünün tehdit olduğunu ortak görüşümüzdür.

Önümüzdeki dönemde 1 milyon Suriyelinin geri dönüşünü sağlayacağız. Resmi rakamlara göre 4 milyon 994 bin Suriyeli var. Hükümetimiz onurlu ve güvenli geri dönüşü destekliyor.

Şu anda 550 bin Suriyeli güvenli bölgelere geri döndü. Suriyelilerin güvenli dönüşü için çalışıyoruz. Zafer Partisi'nin de bu konuda desteğini almayı umuyoruz."

"ARAMIZDA BELİRLİ FARKLILIKLARIN OLDUĞU AÇIKLTIR"

AKP'li Kurtulmuş'un ardından konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kurtulmuş ile aralarında belirli görüş farklılıklarının olduğunu belirterek, sığınmacı ve kaçaklar konusunda çözüm önerilerini paylaştıklarını söyledi.

Özdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelik faaliyetlerini ve alınması gereken politika uygulamalarını değerlendirdik. Türkiye'nin en önemli meselesi olan sığınmacı ve kaçaklar meselesinde gündeme getirdiğimiz çözüm önerilerini paylaştık.

Aramızda belirli farklılıklar olduğu açıktır. Onurlu ve gönüllü dönüş bir politikadır. Zafer Partisi'nin politikası ile gerekirse zorla, devletin egemenlik hakkını sonuna kadar kullanması gereken politikalardır.

Ama faydalı bir görüşme oldu. Arkadaşlarımızla bu görüşmenin sonuçları konusunda bir değerlendirmeyi divanda yapacağız. Numan Bey de sanırım bazı değerlendirmeler yapacak, daha sonra sonuçları tekrar değerlendirme imkanımız olacak."

ARAPÇA KONUŞAN SEÇMEN VİDEOSU

Özdağ ile Kurtulmuş’un ortak açıklaması sırasında soru soran bir gazeteci iki siyasetçinin Arapça konuşan seçmen videosu ile ilgili görüşlerini sordu. Kurtulmuş, videoyu izlemediğini belirterek, vatandaş olan herkesin oy kullanabileceğini söyledi.

Özdağ ise “Vatandaşlık verilenler 10 sene süre geçmeden Türkçe'yi öğrenmeden Türk milletinin kaderiyle ilgili oy kullanamasın” ifadelerini kullandı.

Özdağ ve Kurtulmuş’un konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

Numan Kurtulmuş: Ben videoyu görmedim ama Türkiye'de sayıları çok abartıldığı gibi olmayan, vatandaşlık kazanmış olan az sayıda Suriyelinin de T.C. vatandaşı olarak zaten oy kullanma hakkı var. T.C. vatandaşı olmayan bir kişinin oy kullanması mümkün mü? Ben videoyu bilmiyorum... Görmediğim bir şeyi cevaplandırmak durumunda bırakıyorsunuz ama T.C. vatandaşı olan herkesin oy kullanma hakkı var.

Ümit Özdağ: Video gördüm paylaştım. A Haber teliften dolayı videoyu kaldırtmışlar hesabımdan. Hakikaten Türkçe bilmeyen insanların da seçmen olduğunu biliyoruz. Yurt dışında oy kullandıklarını biliyoruz. Afganistan'da doğmuş, Türk vatandaşı oy kullanıyor, böyle şeyler görüyoruz. Bu demokratik değil. Vatandaşlık verilenler 10 sene süre geçmeden Türkçe'yi öğrenmeden Türk milletinin kaderiyle ilgili oy kullanamasın. Gayrimenkul karşılığı vatandaşlık verilmesin.