Nur topu gibi yeni bir vergimiz oldu. Müjdeler olsun Türkiye

İsmini duyunca gülmekten öleceksiniz....Gazeteci Turhan Bozkurt yeni bir verginin geleceğini hatta Maliye'de daire başkanlığının hazır olduğunu iddia etti.

Nur topu gibi yeni bir vergimiz oldu. Müjdeler olsun Türkiye

Editör: Osmancan Erok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı çifte MTV ile ilgili tartışmalar devam ediyor. KDV, ÖTV, MTV derken bir yeni vergi daha geliyor. İktidarın KAV kısaltmalı yeni bir vergi için kolları sıvadığı ileri sürüldü.

Gazeteci Turhan Bozkurt Karbon Vergisi’nin geleceğini öne sürdü. Bozkurt, hatta Maliye'de daire başkanlığının hazır olduğunu da belirtti.

Bozkurt şunları söyledi:

ÖTV, MTV ve KDV derken, Karbon Vergisi (KAV) geliyor.

Maliye’de daire başkanlığı bile hazır.

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MTV İSYAN ETTİRMİŞTİ

Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile birlikte araç sahiplerinden alınan zorunlu Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin bir kereliğine 2 kez tahsil edilmesi kararı alınmıştı.

Araç sahiplerini isyan ettiren bu düzenleme her ne kadar tepkilere yol açsa da yürürlüğe girmiş ve araç sahipleri çifte MTV ödemek durumunda kalmıştı.

Öte yandan Erdoğan, boş ev sahiplerinden daha fazla vergi alınabileceğini ifade etmişti.

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