iPhone 15 sahibi olmak isteyenler dikkat! Yüzde 100'ün üzerinde vergi vereceksiniz

iPhone 15 serisindeki bütün modellerin vergisiz fiyatları ve vergiyle ne kadara çıktığı belli oldu. Cihazın asıl (vergisiz) fiyatının iki katı kadar bir ücret ödendiği ortaya çıktı.

iPhone 15 sahibi olmak isteyenler dikkat! Yüzde 100'ün üzerinde vergi vereceksiniz

Dün gece saat 20:00 itibarıyla yapılan Apple etkinliğinde iPhone 15'ün fiyatları belli oldu.

Vergisiyle bir iPhone'un ne kadar olduğu, vergisiz ne kadar olduğu ortaya çıktı.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Ülkemizde uygulanan vergiler nedeniyle bir akıllı telefon alındığında cihazın asıl (vergisiz) fiyatının iki katı kadar bir ücret ödeniyor. Toplamda yüzde 103.6 seviyesinde bir vergi alınıyor.

Bir cihaz Türkiye’ye giriş yaptığında yüzde 1 Kültür Bakanlığı Payı ve Yüzde 12 TRT bandrolü vergisi ödeniyor. Sonrasında yüzde 50 oranında ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) uygulanıyor ve son olarak toplam fiyata yüzde 20 KDV ekleniyor.

Bunun sonucunda vergiler üst üste bindiği için genel toplamda yüzde 103.6 oranında bir vergi ortaya çıkıyor.

İŞTE VERGİSİZ İPHONE 15 FİYATLARI

a.png

b.png

İlgili Haberler
Nur topu gibi yeni bir vergimiz oldu. Müjdeler olsun Türkiye
Öne Çıkanlar
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Fas'taki deprem İstanbul'daki fayı etkileyecek mi? Şener Üşümezsoy açıkladı
Fas'taki deprem İstanbul'daki fayı etkileyecek mi? Şener Üşümezsoy açıkladı
iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 ne kadar kaç TL?
iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 ne kadar kaç TL?
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Son Haberler
Galatasaray'a transferi olaylı olmuştu. Sözleşmesi feshedildi Spor
Galatasaray'a transferi olaylı olmuştu. Sözleşmesi feshedildi
Brent petrol ibreyi yukarı çevirdi. Varil fiyatı 92,22 dolara yükseldi Ekonomi
Brent petrol ibreyi yukarı çevirdi. Varil fiyatı 92,22 dolara yükseldi
Dikkat vaka sayıları artıyor Sağlık
Dikkat vaka sayıları artıyor
İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ‘Neden davet edilmedim’ telefonu. Günün kulisi Siyaset
İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ‘Neden davet edilmedim’ telefonu. Günün kulisi
Aydın'da kaçak sigara operasyonu Güncel
Aydın'da kaçak sigara operasyonu
Postanedeki banka bacağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı Güncel
Postanedeki banka bacağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Yara otu hazımsızlığa iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Yara otu hazımsızlığa iyi geliyor