iPhone 15 sahibi olmak isteyenler dikkat! Yüzde 100'ün üzerinde vergi vereceksiniz

Dün gece saat 20:00 itibarıyla yapılan Apple etkinliğinde iPhone 15'ün fiyatları belli oldu.

Vergisiyle bir iPhone'un ne kadar olduğu, vergisiz ne kadar olduğu ortaya çıktı.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Ülkemizde uygulanan vergiler nedeniyle bir akıllı telefon alındığında cihazın asıl (vergisiz) fiyatının iki katı kadar bir ücret ödeniyor. Toplamda yüzde 103.6 seviyesinde bir vergi alınıyor.

Bir cihaz Türkiye’ye giriş yaptığında yüzde 1 Kültür Bakanlığı Payı ve Yüzde 12 TRT bandrolü vergisi ödeniyor. Sonrasında yüzde 50 oranında ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) uygulanıyor ve son olarak toplam fiyata yüzde 20 KDV ekleniyor.

Bunun sonucunda vergiler üst üste bindiği için genel toplamda yüzde 103.6 oranında bir vergi ortaya çıkıyor.

İŞTE VERGİSİZ İPHONE 15 FİYATLARI