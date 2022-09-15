Nurgül Yeşilçay’ı Özbekistan'da bodyguard ordusu korudu

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, dünya sinemasında önemli bir yeri olan Taşkent Film Festivali’nin onur konuğu oldu.

Havaalanına iner inmez çiçeklerle karşılanan oyuncu, “Uzun zamandır gelmek istiyordum. Özbek halkıyla sonunda buluştum. Burada olmaktan çok mutluyum, gördüğüm yoğun ilgi beni çok mutlu etti” dedi.

Luc Besson, Takashi Kitano gibi usta yönetmenler ile birlikte festivalin açılış gecesine katılan Nurgül Yeşilçay, kostümü kadar pozitif enerjisiyle de kırmızı halıya damga vurdu.

Hayranlarının yoğun ilgisi karşısında zor anlar yaşayan oyuncuyu bodyguardlar koruma altına aldı. Oyuncu, Burak Özçivit ile birlikte festivalde Türkiye’ye özel düzenlenecek geceye de katılacak.