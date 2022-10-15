Nurgül Yeşilçay’ın ablasını görenler şaşkına dönüyor. Adeta kardeşinin kopyası

Özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın ablasını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

İki ablası ve 1 erkek kardeşi bulunun Nurgül Yeşilçay'ın ablası Hacer Yeşilçay sosyal medyada gündem oldu.

Birkaç yıl önce Nurgül Yeşilçay ile ortak gelinlik mağazası açan Hacer Yeşilçay, oyuncuya ikizi kadar benziyor.

Göz renginden dudak şekline kadar kardeşinin tıpa tıp aynısı olan Hacer Yeşilçay zaman zaman kardeşleri ve Nurgül Yeşilçay'ın oğluyla paylaşım yapıyor.

İşte Nurgül Yeşilçay'ın ablası Hacer Yeşilçay...



