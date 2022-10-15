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  • Nurgül Yeşilçay’ın ablasını görenler şaşkına dönüyor. Adeta kardeşinin kopyası

Nurgül Yeşilçay’ın ablasını görenler şaşkına dönüyor. Adeta kardeşinin kopyası

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Özel hayatı ile merak uyandıran Nurgül Yeşilçay'ın kendisine ikizi kadar benzeyen ablası Hacer Yeşilçay'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte güzelliği dikkat çeken Nurgül Yeşilçay'ın ablası… 

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 14:25
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Nurgül Yeşilçay'ın ablasını görenler şaştı kaldı! Ayırt etmek mümkün değil 

Nurgül Yeşilçay’ın ablasını görenler şaşkına dönüyor. Adeta kardeşinin kopyası
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Özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın ablasını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. 

İki ablası ve 1 erkek kardeşi bulunun Nurgül Yeşilçay'ın ablası Hacer Yeşilçay sosyal medyada gündem oldu.

Birkaç yıl önce Nurgül Yeşilçay ile ortak gelinlik mağazası açan Hacer Yeşilçay, oyuncuya ikizi kadar benziyor.

Göz renginden dudak şekline kadar kardeşinin tıpa tıp aynısı olan Hacer Yeşilçay zaman zaman kardeşleri ve Nurgül Yeşilçay'ın oğluyla paylaşım yapıyor.

İşte Nurgül Yeşilçay'ın ablası Hacer Yeşilçay...


 

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