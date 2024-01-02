Fenerbahçeli Miha Zajc'a Süper Lig'den iki talip birden

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Fenerbahçeli Miha Zajc'a Süper Lig'den iki talip birden
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ve Başakşehir Miha Zajc'ı gündemine aldı.

Fenerbahçe’de bu sezon istenilen performansı bir türlü gösteremeyip hayal kırıklığı yaratan Miha Zajc’a Süper Lig’den 2 kulüp talip oldu.

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Sports Digitale’den Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre İstanbul ekiplerinden Fatih Karagümrük ve Başakşehir 29 yaşındaki orta sahayı gündemine aldı.

Haberde ayrıca bu kulüplerin Zajc’ın geçirdiği ameliyat sonrası sahalara henüz geri dönememiş olması sebebiyle resmi teklif için acele etmeyeceği belirtildi.

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Lider Fenerbahçe’nin ise oyuncu için gelecek bir kiralama teklifine olumlu yanıt vereceği iddia edildi.

Sezon başında sözleşmesi yenilenen Miha Zajc bu sezon sarı-lacivertlilerde 12 maça çıkarken 2 gol kaydetti.

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