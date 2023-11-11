Nuri Şahin'den İsrailli futbolcular hakkındaki iddiaya yanıt

Ankaragücü galibiyeti sonrası açıklamalarda bulunan Nuri Şahin Sagiv Jehezkel ve Ramzi Safuri'nin durumları hakkında açıklama yaptı.

Barış Atakan
Nuri Şahin'den İsrailli futbolcular hakkındaki iddiaya yanıt

Süper Lig’in 12. Haftasında karşılaştıkları rakibi Ankaragücü’nü 4-0 mağlup eden Antalyaspor’da Futbol Sorumlusu Nuri Şahin İsrailli futbolcuları Sagiv Jehezkel ve Ramzi Safuri'nin durumları hakkında açıklama yaptı.

"ORTAK KARAR ALDIK"
Oyuncularının istediklerini düşünmekte özgür olduklarını belirten Nuri Şahin, "İsrail'in Kosova maçı için Jehezkel çağrıldı. Jehezkel için İsrail Futbol Federasyonuyla uzun süre konuştuk. Benayoun, Liverpool'dan eski takım arkadaşım. Onla da konuştuk, 45 dakikaya izin verdiler. Safuri çok iyi oynadığı için Jehezkel'i 45 dakika oynattık. Gaziantep maçına gelecek olursak, ben hocayım aynı zamanda da bu grubun liderliğini yapıyorum. Benim oyuncularım aynı zamanda insan. İkisi de Antalyaspor'u çok seviyor ama onların da bir ülkesi, inancı var. Herkes bu konuda özgür. Oyuncularım 'Ben oynamak istemiyorum' demedi. Hem İsrail Futbol Federasyonu hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de oyuncularımızla konuşarak ortak karar aldık. Geçmişe bakmaya gerek yok, bugün ne yaptıkları önemli. Geldikleri günden beri inanılmaz özveriyle çalışıyorlar. İkisi de kalitemizi yükseltti'' dedi

Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Son Haberler
Beşiktaşlı yöneticiden Bursaspor itirafı: Affetmeyeceğim Spor
Beşiktaşlı yöneticiden Bursaspor itirafı: Affetmeyeceğim
Gaziantep’te park halindeki araç çalındı sahibi isyan etti Yaşam
Gaziantep’te park halindeki araç çalındı sahibi isyan etti
İşte kireçlenmeye iyi gelen bitkisel tedaviler. Ağrı derdinize son Sağlık
İşte kireçlenmeye iyi gelen bitkisel tedaviler. Ağrı derdinize son
Birlikte yaşadığı 5 aylık hamile kadını öldürdü Gündem
Birlikte yaşadığı 5 aylık hamile kadını öldürdü
Antalya'da deprem Gündem
Antalya'da deprem
Doğu Anadolu'nun en büyüğüydü. FETÖ'nün dev hayvan çiftliği satıldı. Kayyum atanmıştı Ekonomi
Doğu Anadolu'nun en büyüğüydü. FETÖ'nün dev hayvan çiftliği satıldı. Kayyum atanmıştı
Türkiye’de 2 bin liraya satılan oyundaki skandal ortaya çıktı Teknoloji
Türkiye’de 2 bin liraya satılan oyundaki skandal ortaya çıktı