Nuri Şahin'den İsrailli futbolcular hakkındaki iddiaya yanıt

Süper Lig’in 12. Haftasında karşılaştıkları rakibi Ankaragücü’nü 4-0 mağlup eden Antalyaspor’da Futbol Sorumlusu Nuri Şahin İsrailli futbolcuları Sagiv Jehezkel ve Ramzi Safuri'nin durumları hakkında açıklama yaptı.

"ORTAK KARAR ALDIK"

Oyuncularının istediklerini düşünmekte özgür olduklarını belirten Nuri Şahin, "İsrail'in Kosova maçı için Jehezkel çağrıldı. Jehezkel için İsrail Futbol Federasyonuyla uzun süre konuştuk. Benayoun, Liverpool'dan eski takım arkadaşım. Onla da konuştuk, 45 dakikaya izin verdiler. Safuri çok iyi oynadığı için Jehezkel'i 45 dakika oynattık. Gaziantep maçına gelecek olursak, ben hocayım aynı zamanda da bu grubun liderliğini yapıyorum. Benim oyuncularım aynı zamanda insan. İkisi de Antalyaspor'u çok seviyor ama onların da bir ülkesi, inancı var. Herkes bu konuda özgür. Oyuncularım 'Ben oynamak istemiyorum' demedi. Hem İsrail Futbol Federasyonu hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de oyuncularımızla konuşarak ortak karar aldık. Geçmişe bakmaya gerek yok, bugün ne yaptıkları önemli. Geldikleri günden beri inanılmaz özveriyle çalışıyorlar. İkisi de kalitemizi yükseltti'' dedi