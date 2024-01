Fatih Akyel Süper Kupa’nın oynanması gereken stadı açıkladı. Kulüpleri bekleyen tehlikeyi Yeniçağ’a anlattı

Kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe Trabzonspor gibi Süper Lig devlerinin formasını giyen Fatih Akyel, Yeniçağ’dan Selahattin Ekrekli’nin sorularını yanıtladı.

Selahattin Ekrekli: “Fatih geçtiğimiz günlerde Süper Kupa finali oynanacaktı Arabistan’da. Öncelikle Arabistan’da oynamasını nasıl değerlendiriyorsun?”

"Yani tabii 100. yılda burada oynanması daha mantıklıydı. Daha iyi olurdu. Hem ülke açısından hem seyirci açısından hem görsel açısından. Özellikle bana göre Samsun’da oynanabilirdi. Yani güzel bir atmosfer olurdu ama tabii hayal kırıklığı oldu. Arabistan’da olan organizasyonla büyük sıkıntılar yaşadığı iki takımda.

Özellikle prosedürlerde. Tabii ne oldu ne yaşandı tam bilmiyoruz. Herkes bir şey anlatıyor ama. Herkes kendine göre haklı. Herkes kendine göre haklı diye bir prosedür olarak söylüyorlar. Keşke yaşanmasaydı Türk futbolu son dönemlerde kaosun içerisinden geçiyor.

Bu da bunlardan bir tanesi oldu. Onun için üzücü bizim adımıza üzücü. Yani bunu tabii maçı ne zaman oynatacaklar bilinmez. Program çok dolu. Galatasaray’ın Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları var. Lig var ertelenenler var. Türkiye kupası var. Her şey birbirine girmiş durumda. Federasyon bu işin içinden nasıl çıkacak çok merak ediyorum. Çünkü çok sıkıştırılmış bir program yapmak zorunda. Bu da oyuncuların sakatlanmasına neden olabilir.

Yorgunluklarına neden olabilir. Onun için Federasyon bunu en iyi şekilde atlatmak zorunda. Cuma günü ikinci ara başlayacak. Oyuncular da orada yüzünden dinlenme imkanı bile bulamadılar. Yani oyuncular cuma günü lig başlayacak.

Oyuncular dinlenmedi. Sakatlar var. Yani maçlar arka arkaya gelecek. Sakatlar nasıl düzelecek. Onun için kulüpler burada oyuncularını çok iyi dinlendirecek. Çok iyi antrenman programları yapacak. Bunları hocaları yapacak. Ama zor bir süreç bana göre Türk futbolunu bekliyor."

Selahattin Ekrekli: “Peki burada mağduralar var. Kim Türkiye mi Arabistan mı? Sen nasıl değerlendiyorsun bunları.”

"Ya şimdi mağdur derken tabii prosedürü az önce de dedim ne oldu nasıl oldu. Ama yani ilk önce bir İstiklal Marşı olayından yola çıkıldı ama baktık ki İstiklal Marşı olayı değil açıklamalar geldi oradan da. Yani İstiklal Marşı normal bir şeyin içinde prosedürün içine yayın. Ama bu sefer burası öyle diyor. Onun için bu işleri bir şekilde tatlıya bağlayacaklardı. İki ülkenin arasında hani bir kriz olayı gibi olmaz diye düşünüyorum. Bunu devlet nezdinde ülkelerimiz bağlayacaklar ama yaşanmaması lazımdı. Gitmemen gerekiyordu ama gittiysen de oynaman gerekiyordu. En iyi şekilde oynayıp bu işi bitirip Süper Kupa ile beraber ülkeye gelmek gerekiyordu. Ama olmadı. Orada neler konuşuyordu neler yaşandı. Ama tabii tam detaylı bilmiyoruz."

Selahattin Ekrekli: “TFF krizi iyi yönetebildi mi yoksa federasyon başkanı istifa etsin diyorlar çok büyük baskı var. Nasıl değerlendiriyorsun?”

"Ya şimdi ben de her zaman şunu söylüyorum. Federasyon başkanı kulüplerimiz çok istifa etsin diyor. Ama her zaman söylüyorum. Kulüplerimiz federasyon başkanını seçiyor. Kulüpler getiriyor bu federasyonu Zaten şey olarak biliyorsunuz ki tek aday olarak bildiğim kadarıyla geldi Büyükekşi. Onun için kulüplerin bunu söyleme hakkı yok. Çünkü kendiniz getiriyorsunuz. Kendiniz istifaya çağırıyorsunuz. Biz her federasyona böyle istifaya çağırısı yaparsak, her federasyonu parmağımızda oynatırsak. Her gelen başkanda maalesef başarısız olur böyle. Ama federasyonun şunu yapması lazım. Federasyonun bir an önce kulüplerin şeyinden çıkması lazım. Kendi alacağı kuralları, kendi alacağı kanunları, kendi alacağı yasaları yapması lazım. Her kulüp bir şey istedi. Birisi de oradan çıkıyor ki ben bu hakemi istemem. Öteki de diyor ki ben bu hakemi istemem. Öteki de şöyle oldu. Yani federasyon bunların hangisine cevap verecek? Onun için federasyon kendi bildiği katı kuralları işleyecek. Ve bu yolda devam edecek. Yoksa... federasyonu biri oradan çekiştirir, bir oradan çekiştirir. Bu federasyon başarılı olmaz."

Selahattin Ekrekli: “Peki ilk maç Fenerbahçe Galatasaray 0-0 bitti. Çok tatsız tuzsuz bir maç oldu. Ne şiş yansın ne kebap dercesine nasıl değerlendiriyorsunuz? Galatasaray avantajlı mı bundan sonra?”

"Yani avantajlı gibi görünüyor. Galatasaray kendi sahasında ve seyircisi önünde oynayacak. Ama iki takımda sanki birbirlerini tarttı gibi. Birbirlerinin çok üstüne gitmedi. İşte gol bulursam üstüne yatayım. Misali gibi oynadığı için de onun için de tatsız bir derbi oldu. Yani son yıllarda en kötü derbilerden biriydi diyebilirim. Galatasaray ve Fenerbahçe’ye bu derbi yakışmadı. Ama burada tabii taktiksel iki hoca da ben atayayım üstüne yatayım. 1-0 olsun benim olsun. Misali vardır futbolda. Öyle düşündüler ama olmadı. Tatsız bir derbi oldu. Ligde kafada Galatasaray ve Fenerbahçe olacak. Bu iki takımdan biri şampiyon olacak onun için çok büyük mucize olmazsa arkadan gelenlerin zorlayacaklarını zannetmiyorum. Onun için aralarındaki maçlar belirleyici olacak ama bekleyip göreceğiz."

Selahattin Ekrekli: “Peki RAMS Park’a kalır mı yani bu şampiyonluk yarışı nasıl değerlendiriyorsun?”

"Hiç belli olmaz kalır deriz kalmaz kalmaz deriz kalır. Onun için iki takımda gerçekten lig düzeyinden çok iyi bir oyun oynuyorlar onun için ne olacağı belli olmaz ama ikisinden biri şampiyon olacak."

Selahattin Ekrekli: “Çok eleştiriyorlar Tadic Szymanski normal maçlarda atmosferi büyük maçlarda çok iyi oynamadıkları söyleniyor sen nasıl değerlendiriyorsun?”

"Yani şimdi mantık doğru. Çok büyük rakamlarla çok büyük beklentilerle geliyor bu oyuncular. Niye alıyorsun? Kayserispor, Bolu onlara karşı mı oynayacaksın? Taraftarda camiada bir beklenti içinde bana büyük maçlarda oyna Galatasaray Beşiktaş Trabzonspor maçında oyna. Büyük takımlara karşı iyi bir başarı sergile ben sana verdiğim paradan maddiyattan zevk alalım O yüzden insanların derbi maçlarında bir beklentisi oluyor haklı olarak."