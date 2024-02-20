O caninin cezası belli oldu! Danimarka’dan gelip tatildeki eski eşi ve kızını öldürmüştü

Kaynak: DHA
O caninin cezası belli oldu! Danimarka’dan gelip tatildeki eski eşi ve kızını öldürmüştü
Danimarka'dan tatile gelen 4 yıl önce boşandığı Zübeyde Timur ile kızları Hatice Timur’u (6) izlerini sürüp, Nevşehir’in Avanos ilçesinde kaldıkları otelin havuzunda bıçaklayarak öldüren Yaşar Timur (53) 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Danimarka’da yaşayan Zübeyde Timur, kızı Hatice ile birlikte geçen yıl Türkiye’ye, memleketi Adana’ya tatile geldi. Daha sonra Nevşehir’in Avanos ilçesinde bir otelde konaklamaya başladılar. Bu durumu öğrenen Zübeyde Timur’un 4 yıl önce boşandığı ve aynı zamanda akrabası olan Yaşar Timur, Adana’ya geldi ve oradan otomobille Avanos’taki otele geçti. Yaşar Timur, aynı zamanda Danimarka vatandaşıdır. Geçen yıl 22 Temmuz’da saat 14.30 sıralarında otelin havuzunda yüzüyordu ve eski eşiyle tartışmaya başladı.

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HAVUZDA BIÇAKLADI

Yaşar Timur, tartışma sırasında yanında bulunan bıçağı çekerek Zübeyde Timur ve kızını havuzda bıçakladı ve olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, Zübeyde Timur ve kızı Hatice Timur’un hayatını kaybettiğini belirledi. Anne ve kızının cansız bedenleri, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

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ALTINPINAR KÖYÜ’NDE TESLİM OLDU

Olaydan sonra kaçan Yaşar Timur, polisi arayarak teslim olmak istediğini belirtti. Altınpınar köyünde teslim olan Yaşar Timur, gözaltına alındı ve mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS CEZASI

Yaşar Timur, Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, avukatı da duruşmada hazır bulundu. Son sözü sorulan Yaşar Timur, daha önceki savunmalarını tekrarladığını belirtti. Mahkeme heyeti, Yaşar Timur’u ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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