Mekan yetkilisinden 'seccade' açıklaması. O fotoğraf gündem olmuştu

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir iftar programı sonrası çektirdiği fotoğraf gündem olmuştu.

İktidar medyası görüntüler üzerinden Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirilerde bulunurken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da, “Birileri seccadelerin üzerine ayakkabıları ile basabilir. Bunlar Pensilvanya'dan alıyor talimatı. Yapabilirler. Bunlara en güzel cevabı aziz milletim 14 Mayıs'ta verecektir.” demişti.

Yaşananlar sonrası Kılıçdaroğlu ise, “Şimdi o karenin üzerinden operasyon yapıyorlar. Ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm. Böyle iftiralardan, operasyonlardan siz samimi Müslümanlara sığınıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

MEKANIN SAHİBİ KONUŞTU

TELE1'in haberine göre, o mekanın yetkili isminden ilk kez açıklama geldi.

Güvenlik kamerası görüntülerini paylaşmak istemeyen kişi, "O seccade namaz kılındıktan sonra orada unutuldu" diye konuştu.