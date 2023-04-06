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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a çok sert ‘seccade’ yanıtı: Çıkar ağzındaki baklayı, ‘affedersiniz’ diyerek söyle

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'seccade' fotoğrafı üzerinden kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Bu onun imâlarından. Bu zehirli dili tanıyoruz. Çıkar ağzındaki baklayı, "affedersiniz" diyerek söyle. Söyle de rahatla" ifadeleriyle yanıt verdi.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 02:46
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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a çok sert ‘seccade’ yanıtı: Çıkar ağzındaki baklayı

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a çok sert ‘seccade’ yanıtı: Çıkar ağzındaki baklayı, ‘affedersiniz’ diyerek söyle
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘seccade’ fotoğrafı üzerinden yüklenen Erdoğan, “Manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede de gözü olmaz. vatandaşlarım bu fotoğrafları iyice belleğine kazısın. Bu, CHP zihniyetinin ne olduğunu gayet net ortaya koyan bir fotoğraf. İnanıyorum ki bu fotoğrafların yayınlanmasından sonra seccadenin de kıymeti artmaya başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

“ÇIKAR AĞZINDAKİ BAKLAYI, ‘AFFEDERSİNİZ’ DİYEREK SÖYLE. SÖYLE DE RAHATLA”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine yönelik sözlerine Kılıçdaroğlu’ndan sert yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan’ı da etiketleyerek, "Bu onun imâlarından. Bu zehirli dili tanıyoruz. Çıkar ağzındaki baklayı, "affedersiniz" diyerek söyle. Söyle de rahatla" dedi.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Seccade konusunda söylenecek her şeyi söyledik. Samimi Müslümanlar beni anladı. Peki bu işin tutmayacağını bilmez mi Erdoğan? Bilir. Derdi başka. Bu onun imâlarından. Bu zehirli dili tanıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan çıkar ağzındaki baklayı, ‘affedersiniz’ diyerek söyle. Söyle de rahatla”

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