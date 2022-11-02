2 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

O kanseri üç yıl önceden tespit edebilirsiniz

Pankreas kanserinin diğer kanser türlerine göre ölüm oranının yüksek olmasının nedeni, teşhis edildiğinde ameliyat için çok geç kalınması. Peki, erken teşhis nasıl olabilir? İşte yanıtları…

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 10:14
Takip Et

O kanseri üç yıl önceden tespit etmek mümkün

O kanseri üç yıl önceden tespit edebilirsiniz
+
Aa
-

Pankreas kanseri, teşhisi en zor kanser türü. Pankreas kanserinin erken evreleri anormal derecede yüksek kan şekerini tetikleyebilir.

Bilim insanlarına göre, insanlar düzenli olarak tartılırsa ve kan şekerlerini kontrol ettirirse pankreas kanseri üç yıl öncesine kadar teşhis edilebiliyor.

İngiltere'de her yıl 10.000'den fazla ve ABD'de 60.000 kişiye pankreas kanseri teşhisi konuyor.

Bu kanser türü yüksek ölüm oranına sahip çünkü insanların yaklaşık yüzde 90'ı tek tedavi olan ameliyat için çok geç teşhis ediliyor.

ÜÇ YIL ÖNCE NASIL TESPİT EDİLEBİLİR

İngiltere'de 43 bin kişi üzerinde bir araştırma yapıldı ve pankreas kanserinin üç yıl önce tespit edilebileceği kanıtlandı.

Pankreas kanserinin erken evrelerinde anormal derecede yükselen kan şekeri, kilo alımı ve kilo verimi tespit edildiğinde harekete geçmek mümkün.

Araştırma sonuçlarına göre; kişinin kilo ve kan şekerindeki değişikliği benzer kişilerinkiyle karşılaştırmanın erken teşhis şansını büyük ölçüde artırabileceğini gösterdi. 8.777 pankreas kanseri hastasının vücut kitle indeksi ve kan şekeri ölçümlerini, aynı yaş ve cinsiyette pankreas kanseri olmayan yaklaşık 35.000 kişininkiyle karşılaştırdılar.

Surrey Üniversitesi'nden Dr. Agnieszka Lemanska konuyla ilgili şunları açıkladı:

“Hastalarda, pankreas kanseri teşhisi konmadan yıllar önce, kiloda önemli düşüş ve kan şekerinde artış tespit edilebilir.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
1
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
2
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
3
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
4
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
5
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
6
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
7
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿İstanbul'da IŞİD operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
﻿İstanbul'da IŞİD operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
﻿İstanbul'da IŞİD operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
﻿Fransız basını yazdı: Galatasaray Cengiz Ünder'i alıyor
﻿Fransız basını yazdı: Galatasaray Cengiz Ünder'i alıyor
﻿Fransız basını yazdı: Galatasaray Cengiz Ünder'i alıyor
﻿Fenerbahçe'nin yıldızı hayalini açıkladı
﻿Fenerbahçe'nin yıldızı hayalini açıkladı
﻿Fenerbahçe'nin yıldızı hayalini açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.