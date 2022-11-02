O kanseri üç yıl önceden tespit edebilirsiniz

Pankreas kanseri, teşhisi en zor kanser türü. Pankreas kanserinin erken evreleri anormal derecede yüksek kan şekerini tetikleyebilir.

Bilim insanlarına göre, insanlar düzenli olarak tartılırsa ve kan şekerlerini kontrol ettirirse pankreas kanseri üç yıl öncesine kadar teşhis edilebiliyor.



İngiltere'de her yıl 10.000'den fazla ve ABD'de 60.000 kişiye pankreas kanseri teşhisi konuyor.

Bu kanser türü yüksek ölüm oranına sahip çünkü insanların yaklaşık yüzde 90'ı tek tedavi olan ameliyat için çok geç teşhis ediliyor.

ÜÇ YIL ÖNCE NASIL TESPİT EDİLEBİLİR

İngiltere'de 43 bin kişi üzerinde bir araştırma yapıldı ve pankreas kanserinin üç yıl önce tespit edilebileceği kanıtlandı.



Pankreas kanserinin erken evrelerinde anormal derecede yükselen kan şekeri, kilo alımı ve kilo verimi tespit edildiğinde harekete geçmek mümkün.

Araştırma sonuçlarına göre; kişinin kilo ve kan şekerindeki değişikliği benzer kişilerinkiyle karşılaştırmanın erken teşhis şansını büyük ölçüde artırabileceğini gösterdi. 8.777 pankreas kanseri hastasının vücut kitle indeksi ve kan şekeri ölçümlerini, aynı yaş ve cinsiyette pankreas kanseri olmayan yaklaşık 35.000 kişininkiyle karşılaştırdılar.

Surrey Üniversitesi'nden Dr. Agnieszka Lemanska konuyla ilgili şunları açıkladı:

“Hastalarda, pankreas kanseri teşhisi konmadan yıllar önce, kiloda önemli düşüş ve kan şekerinde artış tespit edilebilir.”