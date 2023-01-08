8 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ocakta yemeği unutunca 1 yaşındaki kızı ile kabusu yaşadı

Ocakta yemeği unutunca 1 yaşındaki kızı ile kabusu yaşadı

Antalya’da ocağa koyduğu yemeği unutunca mutfaktan yükselen dumandan etkilenerek fenalaşan Gözde Cambaz (30) ile 1 yaşındaki kızı Ömür'ü itfaiye ekibi kurtardı.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 14:49
Takip Et

Ocakta yemeği unutunca 1 yaşındaki kızı ile kabusu yaşadı

Ocakta yemeği unutunca 1 yaşındaki kızı ile kabusu yaşadı
+
Aa
-

Olay, Antalya’da saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'ndeki bir binanın en üst katında meydana geldi. 1 yaşındaki kızı Ömür Cambaz ile birlikte evde bulunan Gözde Cambaz, yemek yapmak için ocağa tencere koydu. Bir süre sonra yemeği unutan Cambaz, mutfaktan duman geldiğini gördü.

Panik halinde dumana müdahale etmeye çalışan Cambaz başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanı tahliye ederken, anne Cambaz fenalaştı. Cambaz ile bebeğini itfaiye binadan çıkarttı. Gözde Cambaz kaldırımda otururken, bir polis memuru da kucağına aldığı bebeği sakinleştirmeye çalıştı.

Binanın önüne gelen sağlık ekipleri, anne ile bebeğini ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
1
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
2
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
3
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
﻿FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
4
﻿FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
﻿FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
5
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
6
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
7
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
﻿Malatya’da feci kaza. 10 yaşında çocuk yaralandı
﻿Malatya’da feci kaza. 10 yaşında çocuk yaralandı
﻿Malatya’da feci kaza. 10 yaşında çocuk yaralandı
﻿TIR devrildi İstanbul yönü ulaşıma kapandı
﻿TIR devrildi İstanbul yönü ulaşıma kapandı
﻿TIR devrildi İstanbul yönü ulaşıma kapandı
﻿Düzce'de iş cinayeti. İşçinin üzerine vinç düştü 
﻿Düzce'de iş cinayeti. İşçinin üzerine vinç düştü 
﻿Düzce'de iş cinayeti. İşçinin üzerine vinç düştü 
﻿Erdoğan Üniversiteli AK Gençlik Festivali'nde konuştu
﻿Erdoğan Üniversiteli AK Gençlik Festivali'nde konuştu
﻿Erdoğan Üniversiteli AK Gençlik Festivali'nde konuştu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.