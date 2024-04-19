Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
Son dakika… Son dakika… Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün toplamda 694 milyon 461 bin lira tutarında tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Yumaklı, bu bilgiyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı ve çiftçilere “Hayırlı ve bereketli olsun.” dileklerini iletti.

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Yumaklı’nın paylaştığı bilgilere göre, destekleme ödemeleri şu şekilde dağıtılacak:

Hububat-baklagil ve dane mısır desteği: 462 milyon 933 bin 480 lira

Hayvan hastalıkları tazminat desteği: 112 milyon 371 bin 560 lira

Biyolojik/biyoteknik mücadele desteği: 31 milyon 718 bin 569 lira

Sertifikalı tohum üretim desteği: 26 milyon 458 bin lira

Kırsal kalkınma yatırım desteği: 23 milyon 709 bin 934 lira

Bombus arısı kullanım desteği: 18 milyon 86 bin 500 lira

Büyükbaş damızlık (düve) hayvan alım desteği: 10 milyon 850 bin lira

Küçük aile işletmesi desteği: 5 milyon 865 bin 479 lira

Sertifikalı fidan kullanım desteği: 2 milyon 467 bin 478 lira

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