Ödemeler hesaplara yatırıldı. Bakan duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi
Ödemeler hesaplara yatırıldı. Bakan duyurdu
Tarım ve Orman Bakanlığı, 142 milyon 582 bin lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere yapılan destek ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Destek ödemesinin hayırlı ve bereketli olması dilenen açıklamada, "Toplam 142 milyon 582 bin lira destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, hayvan hastalıkları tazminat desteği 90 milyon 346 bin lira, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği 52 milyon 128 bin lira ve damızlık ana arı desteği 108 bin lira olduğunu da duyurdu.

whatsapp-image-2024-03-29-at-22-45-54.jpeg

Son Haberler
Beşiktaş'ın yıldızı sahada bayıldı. Yürekler ağza geldi Spor
Beşiktaş'ın yıldızı sahada bayıldı. Yürekler ağza geldi
Siz kaybedeceksiniz! Yazarlar
Siz kaybedeceksiniz!
İstanbul seçimi neden önemli Yazarlar
İstanbul seçimi neden önemli
Ülkücülerin seçimi Yazarlar
Ülkücülerin seçimi
Şehit 30 bin Filistinli Müslüman’ın One Minute kadar değeri yok mu? Yazarlar
Şehit 30 bin Filistinli Müslüman’ın One Minute kadar değeri yok mu?
Çalışanlar kamera ile izlenebilir mi? Yazarlar
Çalışanlar kamera ile izlenebilir mi?
‘Hüsniyat’ nedir, bilir misiniz? Yazarlar
‘Hüsniyat’ nedir, bilir misiniz?