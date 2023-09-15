ODTÜ'de yemekhane ücretlerine bir zam daha

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yemekhanesinde yemek ücretlerine bir zam daha geldi. 15 Eylül'de yapılan son zamla 2023 yılında öğrenci yemek fiyatlarına yüzde 150 oranında zam yapılmış oldu.

Kafeterya Müdürlüğü tarafından 15 Eylül'de yayınlanan duyuruda, öğrenci yemekhane ücretinin öğün başı 8,5 TL'den 15 TL'ye yükseltildiği açıklandı. Bu, yüzde 76,4 oranında bir zam anlamına geliyor.

ODTÜ'de son zam 2023'ün Şubat ayında yapılarak 6 TL'den 8,5 TL'ye yükseltilmişti. Bugün yapılan son zamla, 2023 yılında yüzde 150 fiyat artışı yapılmış oldu.

Öğrenciler zam kararına tepki gösterdi.