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Sunucular arasında protokol kavgası. Ödül töreninde gerginlik yaşandı

Altın Palmiye Töreni'nde ödül alanlar arasında yer alan Söylemezsem Olmaz programı sunucuları Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto Dalga arasında yaşanan gerginlik dikkat çekti.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 15:33
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Ödül töreninde gerginlik yaşandı. Seren Serengil Bircan Bali ve Arto arasında protokol kavgası

Sunucular arasında protokol kavgası. Ödül töreninde gerginlik yaşandı
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Özel Altın Palmiye Ödülleri'nin 9'uncusu dün akşam görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Ödül alan programlar arasında yer alan Söylemezsem Olmaz programının sunucuları arasında yaşananlar dikkat çekti.

Geçen günlerde canlı yayında kavga eden ve çenesi tutulan Seren Serengil ve Bircan Bali ayrı bölümlerde oturdu. Durumdan rahatsız olan Bircan Bali ve Arto Dalga'nın yaptıkları dikkat çekti.

Seren Serengil, "Yılın Televizyon Yıldızı" ödülünü almak için geceye geldi. Salona sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile giriş yapan Serengil'in protokole oturdu. Programın diğer sunucuları Bircan Bali ve Arto, etkinliğin başında arka sıralarda otururken, Serengil'in protokole oturmasının ardından görevlilerle iletişime geçti.

Bali ve görevliler arasında yapılan kısa görüşmenin ardından iki isim de protokolde kendisine yer buldu. Ancak yine de Serengil ve Bali'nin birbirlerine uzak oturdukları görüldü.

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