20 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kargo çalışanına 'Bekle' deyince ortalık karıştı

Kargo çalışanına 'Bekle' deyince ortalık karıştı

Beylikdüzü'nde bir güzellik merkezine kargo dağıtımı için gelen çalışan ile güzellik uzmanı arasında bekleme krizi çıktı. "İşlemdeyim, biraz bekle" denmesine sinirlenen kargo çalışanı "İşim var, bekleyemem" deyince ortalık karıştı. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 17:39
Takip Et

Beylikdüzünde güzellik uzmanı ile kargo çalışanı arasında tartışma çıktı

Kargo çalışanına 'Bekle' deyince ortalık karıştı
+
Aa
-

Olay, sabah 11.00 sıralarında Beylikdüzü Barış Mahallesi'ndeki bir pasajda meydana geldi. İddiaya göre, bir güzellik merkezine gelen kargo çalışanı, kargoyu teslim etmek istedi. Karşı ödemeli olan kargonun sahibi, o sırada işlemde olduğu için beklemesini istedi. 

"SENİ KİMSE ELİMDEN ALAMAZ"

Bu duruma sinirlenen kargo çalışanı "Sizi bekleyemem. Dağıtılacak çok kargom var" diyerek tepki gösterdi. İkili arasında tartışma yaşanırken, güzellik merkezi çalışanı, "Sen buradan çıkacaksın. Seninle o zaman görüşeceğiz. Seni kimse elimden alamaz" diyerek karşılık verdi. Olay sonrası şikayet üzerine pasaja polis ekipleri sevk edilirken, yaşanan o anlar cep telefonu kameralarıyla anbean görüntülendi. (İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
1
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
2
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
3
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
4
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
5
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
6
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
7
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿FETÖ'nün "Askeri casusluk soruşturmasında kumpas" davası sanıklarının yargılanmasına başlandı
﻿FETÖ'nün
﻿FETÖ'nün "Askeri casusluk soruşturmasında kumpas" davası sanıklarının yargılanmasına başlandı
﻿Meteorolojiden zirai don uyarısı
﻿Meteorolojiden zirai don uyarısı
﻿Meteorolojiden zirai don uyarısı
﻿Sungurlu'da kartpostallık görüntüler
﻿Sungurlu'da kartpostallık görüntüler
﻿Sungurlu'da kartpostallık görüntüler
﻿Arkadaşını 'şakalaşırken' öldüren sanık hakkında karar verildi
﻿Arkadaşını 'şakalaşırken' öldüren sanık hakkında karar verildi
﻿Arkadaşını 'şakalaşırken' öldüren sanık hakkında karar verildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.