Millet İttifakı’nın ekonomi kurmayları toplandı: Ekonomiye bahar gelecek

Millet İttifakı’nın ekonomi kurmayları dün İstanbul’da bir araya geldi. Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapıldı.

Millet İttifakı’nın ekonomi kurmayları toplandı: Ekonomiye bahar gelecek

Millet İttifakı'nı oluşturan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin ekonomi kurmayları, bugün İstanbul'da buluştu.

ANKA haber ajansının aktardığına göre toplantıya; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak; DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı ve Sanayi, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm Politikaları Başkanı Burak Dalgın; Demokrat Parti Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp ve Genel İdare Kurulu Üyesi Ali Arif Aktürk; Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota ve Parti Sözcüsü Serkan Özcan; İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz ve Genel Başkan Başdanışmanı Birol Aydemir; Saadet Partisi Genel Başkanvekili Sabri Tekir ve Genel İdare Kurulu Üyesi Musa Öztürk katıldı.

Yapılan açıklamada, toplantıda, 30 Ocak'ta açıklanan Ortak Politikalar Mutabakat Metninde yer alan ekonomik adımların seçim sonrası hayata geçirilebilmesi için öncelik sıralaması yapıldığı ve uygulama takvimi belirlendiği belirtildi.

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İktidara gelir gelmez çalışacak olan Durum ve Hasar Tespit Komitesi'ne dair hazırlıklarını tamamladıklarını belirten kurmaylar, Türkiye Varlık Fonu, Merkez Bankası ve TÜİK ile ilgili atılacak adımlara dair şunları sıraladı:

- Bütçede, Türkiye Varlık Fonu'nda, KİT'lerde, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinde ve kamu bankalarında ötelenen ve gizlenen açıkları ortaya çıkaracağız.

- Merkez Bankası rezervlerinin şeffaf olmayan bir biçimde satışına ilişkin işlemleri kapsamlı bir şekilde inceleme ve denetime tabi tutacağız.

- TÜİK'in, başta enflasyon olmak üzere yayınladığı verilerdeki gizleme ve çarpıtmaları hızla belirleyeceğiz.

- Tüm kurumlarda oluşan kamu zararlarının ve yolsuzlukların sonuna kadar takipçisi olacağız.

“TAKIM RUHUYLA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Millet İttifakı ekonomi kurmayları, toplantının ardından ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

“Toplantımızda, 30 Ocak'ta açıklanan Ortak Politikalar Mutabakat Metninde yer alan ekonomik adımların seçim sonrası zaman kaybetmeden hayata geçirilebilmesi için öncelik sıralaması yaptık ve uygulama takvimini belirledik.

Millet İttifakı olarak devralacağımız tablonun farkındayız. Ancak, ülkemizin nitelikli kalkınma perspektifinin, güçlü büyüme potansiyelinin, yenilikçi ve dinamik girişimcilik ruhunun bilincindeyiz.

Ekonomik ve finansal politikaların uygulanmasında güçlü ve etkili koordinasyonla, tam bir takım ruhu içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

“ÖNGÖRÜLEBİLİR BİR İŞ VE YATIRIM ORTAMI”

Öncelikle, ülkemizin muazzam potansiyelini harekete geçirmek üzere sorunları ve çözümleri şeffaf ve gerçekçi bir biçimde ortaya koyacağız.

Hukukun üstünlüğü, hukuk güvenliği, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı, temel özgürlüklerin güvence altına alınması ve şeffaf, hesap verebilir, yolsuzluklardan arınmış kamu yönetimi alanlarında atacağımız adımlarla Türkiye'yi güven duyulan, öngörülebilir bir iş ve yatırım ortamına kavuşturacağız.

Atayacağımız ehliyetli, liyakatli, dürüst ve deneyimli kadrolarla kurumlarımızı güçlü ve saygın hale getirerek iç ve dış piyasalarda güveni tekrar sağlayacağız.

2024-2028 dönemini kapsayacak 12. Kalkınma Planı ile 2024-2026 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programı, Ortak Politikalar Mutabakat Metnimizdeki hedef ve politikalarımız ile tutarlı bir şekilde hazırlayacağız.

“HAYAT PAHALILIĞINDA EZİLMEKTEN KURTARACAĞIZ”

İktidara gelir gelmez çalışacak olan Durum ve Hasar Tespit Komitesi'ne dair hazırlıklarımızı tamamladık. Bu suretle; bütçede, Türkiye Varlık Fonu'nda, KİT'lerde, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinde ve kamu bankalarında ötelenen ve gizlenen açıkları ortaya çıkaracağız. Merkez Bankası rezervlerinin şeffaf olmayan bir biçimde satışına ilişkin işlemleri kapsamlı bir şekilde inceleme ve denetime tabi tutacağız. TÜİK'in, başta enflasyon olmak üzere yayınladığı verilerdeki gizleme ve çarpıtmaları hızla belirleyeceğiz. Tüm kurumlarda oluşan kamu zararlarının ve yolsuzlukların sonuna kadar takipçisi olacağız.

Güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin ön koşulu fiyat istikrarıdır. Bu çerçevede, enflasyonu tek haneye düşürecek, vatandaşlarımızı hayat pahalılığı altında ezilmekten kurtaracağız.

Merkez Bankası'nı siyasi müdahalelerden arındıracak, itibarlı hale getireceğiz. Böylece, Merkez Bankasının elindeki araçları hiçbir baskı altında kalmadan enflasyonu düşürmek için kullanmasının önünü açacağız.

Finans, maliye, tarım, enerji, sanayi, ticaret ve diğer sektörel politikalarımızla enflasyonla mücadeleyi ve finansal istikrarı destekleyeceğiz.

Enflasyonla mücadelenin toplumsal maliyetini en aza indireceğiz. Sosyal politikaları ve programları enflasyonla mücadelede en kırılgan kesimleri korumak amacıyla etkili biçimde kullanacağız.

“HAZIRIZ”

Kamuda israfa son verecek kapsamlı bir programı süratle uygulamaya geçireceğiz.

Uygulayacağımız ekonomi ve maliye politikaları ile çalışanlar üzerindeki vergi yükünü indirecek, vergi adaletini sağlayacak, gelir dağılımını düzeltecek ve orta sınıfı güçlendireceğiz.

Sosyal adaleti, yeşil devrimi, dijital dönüşümü merkezine alan yeni nesil bir kalkınma hamlesi ile ülkemizi üretken, uluslararası rekabet gücüne sahip, hiç kimseyi geride bırakmayan, dayanıklı, istikrarlı ve kapsayıcı bir ekonomiye kavuşturacağız.

Biz hazırız, Haydi Türkiye!”

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