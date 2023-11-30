Yüksek kalorili besinlerin büyük tehlikesi ortaya çıktı

Uzmanı, “Yüksek kalorili besinler daha çabuk acıktırıyor” diyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Yüksek kalorili besinlerin büyük tehlikesi ortaya çıktı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, yavaş yemek yemenin iştahı dengelemeye ve sağlıklı beslenmeye yardımcı olduğunu söyledi.

Hande Güngör, “Her öğünde protein kaynaklarına yer verilmeli. Et, tavuk, balık, yumurta, süt ürünleri, kuru baklagiller gibi besinlerin yanı sıra yağlı balıklar, kuruyemişler, tohumlar, zeytinyağı, avokado gibi sağlıklı yağlar da tüketilmeli” dedi.

PROTEİN İÇERİKLİ BESLENME

Güngör, büyük şehirlerde yaşayan birçok kişinin öğün atladığını veya sağlıksız beslendiğini belirtti.
Güngör, “Bu durumda, yağlı ve kalorili yiyeceklere yöneliyoruz. Oysa bazı yiyecekler var ki, tokluk hissi veriyor ve daha az yememizi sağlıyor” diye konuştu.

Güngör, tokluk için kalorisi yüksek besinlere ihtiyaç olmadığını vurguladı.

Güngör, “Her öğünde protein kaynaklarına yer verilmeli. Proteinler, leptin hormonunu etkileyerek iştahı azaltır ve kilo vermeye yardımcı olur. Et, tavuk, balık, yumurta, süt ürünleri, kuru baklagiller gibi besinler öğünlerde olmalı. Ayrıca yağlı balıklar, zeytinyağı, avokado, kuruyemişler, tohumlar, tahin gibi sağlıklı yağlar da tüketilmeli. Bu şekilde omega 3 ve omega 6 gibi sağlıklı yağ asitlerinden yararlanarak, mide boşalma süresi ve tokluk süresi artar. Su ve şekersiz içecekler de tercih edilmeli” ifadelerini kullandı.

SÜREKLİ ATIŞTIRMAK YANLIŞ

Öğün saatlerinin de önemli olduğunu söyleyen Güngör, “Dengeli ve düzenli bir beslenme planı uygulanmalı. Sık sık atıştırmak ve çok fazla yemek yanlıştır. Yemek yeme sürenizi uzatmak ve yavaş yemek yemek iştahınızı kontrol etmenize yardımcı olur. Yavaş yemek yemenin leptin hormonunu dengede tuttuğunu unutmayın. Bu nedenle yeme sürenizi etkileyen faktörleri belirleyip, bunları değiştirmeye veya iyileştirmeye çalışın” şeklinde konuştu.

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