Oğlu Pars'ın eşyalarını depremzede çocuklara bağışlamıştı! Ebru Şallı: Ağlatmayın beni

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Ebru Şallı, Akmerkez’de görüntülendi.

Eşi Uğur Akkuş’la aralarının bozuk olduğu iddialarına çıktıkları yurt dışı tatilinde sosyal medya hesabından paylaştıkları fotoğrafla yalanlayan Şallı,” Uğur’un bir iş durumu vardı, birlikte gittik. Hem iş hem seyahat” diye konuştu. Ayrılık iddialarıyla alakalı sorulara,” Ben böyle şeyleri konuşmak istemiyorum. Sosyal medyada özel hayatımla alakalı şeyleri paylaşmak istemiyorum. Orayı bir iş platformu gibi görüyorum. Kendimi orada yansıtmaya çalışıyorum, o yüzden sürekli resim koymuyorum. İnsanlar yazıyor, neden eşinizle fotoğraf koymuyor sunuz, diye? Pek tercih etmiyorum. Her şey yolunda hayatımda” şeklinde konuştu.

Depremde etkilenen Hatay’a gittiği hatırlatılan Ebru Şallı, "Çocuklarla orada çok duygusal anlar yaşadık. Ben zor durdum öyle söyleyeyim ama çok güzel geçti. Güzel hediyeler götürdük. Benimde vermiş olduğum bazı sözler vardı, onlara baya bir şeyler gönderdim. Göndermeye de devam ediyorum. Bir tane çocuk özellikle futbol topu istiyordu, ona üç tane top gönderdim. O kadar mutlu oldu ki, anlatamam” dedi.

Geçtiğimiz pazar gününün anneler günü olduğu hatırlatılan Ebru Şallı’ya rahmetli oğlu Pars ile anneler gününde yaptığı paylaşım hatırlatılıp, Pars’ın eşyalarını depremzede çocuklarına gönderdiği sorulunca "Ben onlarla hala iletişimdeyim. Çok güzel yerini buldu. 4 tane erkek çocuğu olan bir aile. iPadi, oyuncakları, tablet, telefonuna kadar her şeyi onlarda. Bütün kıyafetler bir sürü şeyler. Pars çok yardım etmeyi sevdiği için tamda zamanında ben bu yardımı yaptım, çünkü şu an çok mutlu” dedi.

Pars’ın odasına vefatından sonra giremediğini söyleyen Ebru Şallı, "Deprem sonrası girebildim odasına. Çok, çok zordu benim için. Deprem benim o odaya girmemi hızlandırdı, diyebilirim” dedi.

"Pars’ın eşyalarını depremzede çocukların üzerinde görünce ne hissettiniz?" sorusuna Şallı "Geçen hafta resim attılar, çok mutlu oldum o kıyafetleri görünce. Pijamasından şapkasına kadar. İçime çok sindi, ağlatmayın beni” diye konuşup gözleri doldu.

