Ogün Samast hakkında yeni gelişme

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianameyi kabul eden İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tensip zaptı düzenledi. Tensip zaptında Ogün Samast’ın 26 Aralık’taki ilk duruşmaya katılmaması halinde hakkında yakalama kararı çıkarılacağı belirtildi.

17 yaşındayken AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i suikastle öldüren Ogün Samast, 15 Kasım’da tutuklu bulunduğu Bolu F Tipi cezaevinden tahliye edilmişti. 17 Kasım’da Ogün Samast hakkında, 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis istemiyle yeni düzenlenen İddianame İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmişti.

26 ARALIK’TAKİ İLK DURUŞMAYA GELMEZSE YAKALAMA KARARI ÇIKARILACAK

İddianameyi kabul eden İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tensip zaptı düzenledi. Samast, 26 Aralık Salı günü tekrar hakim karşısına çıkacak. Tensip zaptında mahkeme, Ogün Samast'ın tahliye olurken cezaevine bildirdiği adres kaydını cezaevinden istedi.

YARGILAMA AÇIK YAPILACAK

Mahkeme, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak Ogün Samast’ın 18 yaşından büyük olduğunu belirterek yargılamanın açık yapılacağı belirtilirken, Samast’ın daha önce yargılandığı dava dosyalarının da istenileceği belirtildi.