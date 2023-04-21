Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak Az Önce Konuştum’a konuk oluyor. Bu akşam tv100’de

Konuklarıyla gündem yaratan, moderatörlüğünü Candaş Tolga Işık''ın yaptığı Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum Bayram Özel programına bu akşam İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç konuk oluyor.

Az Önce Konuştum Bayram Özel programı bu akşam saat 20.00’de tv100 ekranlarında olacak.

Koç ve Büyükak, Özür Dilerim filmiyle ilgili tüm merak edilen sorulara yanıt verecek.

Hepsi ve daha fazlasının konuşulacağı program yine ses getirecek.

Tv100 sosyal mesya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Bu bayramda İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum'a konuk oluyor.