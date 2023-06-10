İbrahim Büyükak lahmacun fiyatını düşürecek formülü açıkladı. Kimsenin aklına gelmeyen şeyi söyledi

Oyuncu İbrahim Büyükak, Bodrum'da lahmacun fiyatlarının 450 TL olduğunun hatırlatılması üzerine, "Yemesinler. Herkes yemezse fiyatları düşer" dedi.

İbrahim Büyükak lahmacun fiyatını düşürecek formülü açıkladı. Kimsenin aklına gelmeyen şeyi söyledi

Oyuncu İbrahim Büyükak, önceki gün Bebek’te görüntülendi. 700 bin TL değerindeki üç tekerlekli yeni motosikletiyle iş görüşmesine giden İbrahim Büyükak, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İbrahim Büyükak, geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler ve Eser Yenenler'in, Murat Dalkılıç'a yaptıkları şaka videosu hakkında konuştu.Büyükak, "Ben yapamazdım, yalan söylemezdim" dedi.

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Büyükak, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği "Özür Dilerim" filminin geri dönüşlerinden de mutlu olduğunu söyledi.

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“YEMEZLERSE FİYATLAR DÜŞER”

Ailesi ile tatil planlarının olduğunu ve en kısa zamanda gerçekleştireceğini ifade eden Büyükak, Bodrum'da lahmacun fiyatlarının 450 TL olduğunun hatırlatılması üzerine "Yemesinler. Herkes yemezse fiyatları düşer" dedi.

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