Okaliptus bitkisi kronik strese iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Okaliptus bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Okaliptus bitkisinin kronik stres sorunu olan kişiler üzerinde sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisi bulunması dikkat çekti.

OKALİPTUS NEDİR?

Myrtaceae (mersingiller) familyasından gelen okaliptus ağacı, ana yurdu Avustralya, Tazmanya ve Malezya olan ve boyu genellikle 25 – 40 metreye kadar ulaşabilen bir ağaçtır. Avustralya’da ise 60 metre uzunlukta ağaçlara rastlamak mümkündür. Akdeniz çevresinde ve Türkiye’nin güneyinde de yetişen ağaç, çabuk büyüyen bir türdür.

Bulunduğu toprağın suyunu hızla çektiği için bataklıkların kurutulması işleminde de kullanılır. Kerestesi ve odunu kullanılan, uçucu yağından, reçinesinden ve yapraklarından faydalanılan bir ağaçtır. Dünyada en çok Avustralya’da bulunur.

Ülkemizde yetişen türü, Eucalyptus camaldulensis dehnh’dir. Bu türün dışında, ülkemizde bataklıkları kurutmak amacıyla yetiştirilen okaliptüsler arasında, mavi okaliptus (Eucalyptus Globulus Labill) ve Eucalyptus grandis hill ex maiden türleri de bulunur. İlk kez 1885 yılında Adana-Mersin demir yolunun açılışı sırasında dikilmiştir. Türkiye’de bu ağaca en çok Ege ve Akdeniz kıyılarında, Antalya, Hatay, İzmir ve İstanbul’da rastlanır.

OKALİPTUS FAYDALARI NELERDİR?

-Kronik stres sorunu olan kişiler üzerinde sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisi bulunur.

-Okaliptüs yaprakları geleneksel Çin tıbbında dermatit, uyuz, erizipel ve yanık gibi deri rahatsızlıkları için kullanılır. Anti bakteriyel olduğu için yaraları tedavi ve dezenfekte eder.

-Balgam söktürücü özelliği sayesinde öksürük tedavisi ile üst solunum yolları hastalıklarında yardımcı olarak kullanılır. Taze okaliptus yaprağı boğaz ağrısını hafifletmeye yarar.

-Bitkinin yapraklarından elde edilen okaliptus yağı cilt üzerine sürüldüğünde mantar gibi birçok cilt problemlerine iyi gelir. Fakat okaliptus yağı çok güçlüdür. Onu seyreltmek için zeytinyağı, badem yağı gibi bir taşıyıcı yağ ile birlikte kullanmak gerekir.

-Okaliptüs merhemi ağrı kesici özelliği taşır. Sporcuların maçtan sonraki ağrıları için faydalıdır.

-Okaliptus çayı antibakteriyel özelliği ile Coli bakterisi ve Candida albicans mantarı gibi bakteri türlerinin neden olduğu enfeksiyonlar için de faydalıdır.

-Anti-inflamatuar özelliği ile astım, artrit ve kronik kas spazmı gibi sorunların tedavisinde kullanılır.

-Okaliptus hem anti bakteriyel hem de anti mikrobiyel özelliği ile bazı gargara ve diş bakım ürünleri içerisinde yer alır.

-Kan şekerini düşürmeye ve düzenlemeye yardımcı olur.

-Sivrisinek, kene ve böcekleri uzak tutmada çok etkilidir. Nemlendiriciniz içine birkaç damla okaliptus yağı karıştırarak cildinize sürebilirsiniz.