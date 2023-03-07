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Okan Bayülgen'den depremzedeler için sahnelenen oyunlar hakkında açıklama. "Bunun adı gelir paylaşımı"

Başrolünde Okan Bayülgen'in yer aldığı 'Richard' tiyatro oyunu, önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Bayülgen, bilet gelirlerinin depremzedelere bağışlanmasıyla ilgili sorula cevap verdi.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 11:37
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"Bunun adı gelir paylaşımı" Okan Bayülgen'den depremzedeler için sahnelenen oyunlar hakkında açıklama

Okan Bayülgen'den depremzedeler için sahnelenen oyunlar hakkında açıklama. ''Bunun adı gelir paylaşımı''
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Ünlü şovmen Okan Bayülgen, William Shakespeare'in eseri 'III. Richard'ın uyarlaması olan ve bilet geliri depremden etkilenen afetzedelerle paylaşılacak olan 'Richard' oyunu öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. 

"HERKESİN ÜCRET ALMADAN ÇALIŞTIĞI OYUN ANCAK BİR KEZ OYNANABİLİR"

Okan Bayülgen, "Depremzedeler için oynuyoruz dediğiniz zaman; emekçilerin kazanç sağlamadığı, hepsinin depremzedeler için çalıştığı anlamına gelir. Hayır, biz ‘gelir paylaşımı’ yapıyoruz. Bunun seyircilere de böyle bildirilmesi, açıkça söylenmesi lazım. Emekçilerin paralarını ödüyoruz, ondan sonra kendi kârımızdan vazgeçiyoruz. Yaptığımız şey bu. Herkesin ücret almadan çalıştığı bir oyun ancak bir kez oynanabilir. Halbuki Richard oynandığı süre boyunca kârını depremzedelerle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

"BU OYUNA EĞLENCE DENİLEBİLİR Mİ?"

Tiyatronun genelde bir ‘eğlence’ olarak görüldüğünü dile getiren Okan Bayülgen, "Göç ve sığınmacılık sorununu işlediğimiz bu oyuna eğlence denilebilir mi? Hayır ama seyircilerin içi rahatlamalı, biz de ödevimizi yapmalıyız. Kazandığımız üç-beş kuruştan mutlaka bu ödevi yapmamız gerekiyor" dedi.


 

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