Okan Buruk başardı

Selahattin Ekrekli
Okan Buruk başardı
Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 6-2 yendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu galibiyetle birlikte sarı-kırmızılı takımda önemli bir başarıya imza attı.

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında iç sahada üst üste en fazla galibiyet alan (18 maç) teknik direktör rekorunu eşitledi.

Galatasaray, bu sezon evinde çıktığı 14 maçın hepsini kazandı. Sarı-kırmızılı, bu galibiyetlerle iç sahadaki galibiyet serisini 18 maça taşıdı.

Sarı-kırmızılı takımda bu rekor daha önce Mircea Lucescu'ya aitti. Lucescu, Galatasaray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalayarak rekor sahibi olmuştu.

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