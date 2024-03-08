Galatasaray acımadı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor ile mücadele etti.

RAMS Park'ta gerçekleşen maçı ev sahibi takım 6-2 galip bitirdi. Galatasaray'ın gollerini 9. dakikada Derrick Köhn, 31. dakikada Lucas Torreira, 40, 45 ve 64. dakikalarda Kerem Demirbay ve 85. dakikada Mauro Icardi attı. Rizespor'un gollerini ise 38. dakikada Casper Hojer ve 61. dakikada Ibrahim Olawoyin kaydetti.

Galatasaray'da Lucas Torreira, sarı kırmızılı formayla ilk golünü attı.

Sarı kırmızılılarda Kaan Ayhan, 23. dakikada sakatlık yaşayarak yerini Wilfried Zaha'ya bıraktı.

EVİNDE 32 MAÇLIK SERİ

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı son 32 maçı da kaybetmedi. Ligde seyircisi önünde son yenilgisini geçen sezon evinde oynadığı ilk maç olan Giresunspor maçında alan sarı-kırmızılılar, ardından gelen 31 maçı da kazandı.

LUCESCU'NUN REKORUNU EŞİTTİ

Bu galibiyetle Okan Buruk, 18 maçla Mircea Lucescu ile paylaşılan sarı-kırmızılıların başında iç sahada üst üste kazanan teknik direktör rekorunu eşitledi.

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde çıktığı 14 maçın hepsini kazandı.

Okan Buruk'un öğrencileri, Çaykur Rizespor'u yenerek bu sezon ikinci kez 10 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Galatasaray bu sonuçla puanını 78'e çıkararak 1 maçı eksik Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderliğini devam ettirdi. Çaykur Rizespor ise 39 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Rizespor ise Gaziantep FK ile oynayacak.