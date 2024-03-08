Galatasaray Johan Cruyff'u pişman etti

İşte futbol bu.

İşte seyir zevki bu.

Heyecan, mücadele, tempo süper.

Hele o goller.

Aman yarabbi, yok böyle goller.

90 dakikada tam 8 gol, 4'ü olağanüstü muhteşemler.

Johan Cruyff, "En güzel gol, boş kaleye atılan goldür" demişti.

Bu maçı izleseydi, bu sözü söylediğine pişman olurdu.

En güzel gol, ceza alanı dışında atılan bu gollerdi.

Tadından yenmedi, seyrine doyulmadı.

Galatasaray için maçın zor geçeceği bekleniyordu.

Rizespor'un son haftalardaki çıkışı, özellikle de 3 gollü Kayserispor galibiyeti bu zorluğun işaretleriydi.

Öyle de oldu.

Saha içinde kora kor, kıran kırana bir mücadele vardı.

Rizespor oyunu hiç çirkinleştirmedi.

İki takım da savunmalarını sağlam tutunca rakip ceza alanına girmekte, pozisyon bulmakta zorlandılar.

Böyle bir oyunda skoru değiştirecek olan uzaktan çekilecek şutlardı.

Bunda da Galatasaray'ın gol ayakları ağır basıyordu.

Ve o ayaklar birden sahne aldı.

İlk yarıda Köhn ve Kerem Demirbay'ın(2) ceza alanı dışından hedefe kitlenmiş füzeleri Rizespor ağlarını havalandırırken, izleyenlere "işte gol böyle olur" dedirtti.

Galatasaray'ın bu 3 süper golüne Rizesporlu Hojer'in de aynı güzellikteki golü eklenince, futbolseverler 45 dakikada cezaalanı dışından atılan 4 muhteşem gole tanık oldular.

Galatasaray bu bölümde bir de Torreira'nın ayağından kazandığı golle devreyi 4-1 önde kapamayı başardı.

Süper golleri seyretmenin keyfinden 20. dakikada yaşananı atlamayalım. Orta sahada bir ikili mücadelede Olawoyin Torreira'nın bacağına bastı. Biraz sert olsa adeta kıracaktı. Hakem Bahattin Şimşek nasıl oldu da bu harekete kart bile göstermedi anlamadım.

İkinci yarıda yine kora kor mücadele, yine goller vardı.

Rizespor 61. dakikada Olawoyin ile skoru 4-2'ye getirip umutlansa da, 63'te Kerem Demirbay'ın penaltıdan attığı golle pes etti.

Gol sağanağına 85'te Icardi de eklenince skor 6-2 oldu.

Sonuçta Galatasaray tarihi bir maçta 6 golle 3 puana ulaştı ve liderliğini korudu.

Maçın yıldızı ikisi ceza alanı dışından, biri penaltıdan 3 gol atan Kerem Demirbay'dı.

İzleyenleri mest ettiler.

Tebrikler.