Okan Buruk basın toplantısında çok sinirlendi: Bunlar kim ya?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Okan Buruk basın toplantısında çok sinirlendi: Bunlar kim ya?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys maçı sonrası basın toplantısında gergin anlar yaşadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre’de Young Boys ile karşı karşıya geldi.

Aslanlar, son dakikalarda gelen penaltı golüyle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

İsviçreli ekiple rövanş maçı 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.

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“BUNLAR KİM YA?”

Teknik Direktör Okan Buruk, cezası nedeniyle sahaya çıkamadı, maçı tribünden takip etti.

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Okan Buruk, gergin anlar yaşadı.

Konuşmasına başlamadan önce salonda sesler duyan Buruk, yanındaki isme “Bunlar kim ya?” diye sordu.

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“BİRAZ SESSİZ OLUR MUSUNUZ?”

Buruk ardından, “Pardon biraz sessiz olur musunuz?” diye salondakilere uyarıda bulunup, maçla ilgili değerlendirme yaptı.

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