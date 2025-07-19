Victor Osimhen'in alternatifini buldular!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, yeni sezon öncesi kadrosuna önemli bir takviye gerçekleştirmek istiyor. Galatasaray'da sezonu kiralık olarak tamamlayan Victor Osimhen ile ilgilenen ancak Nijeryalı futbolcunun transferini gerçekleştiremeyen Al Hilal, yeni hedefini belirledi.

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Di Marzio'nun haberine göre; Al Hilal, Newcastle United forması giyen İsveçli golcü Alexander Isak ile ilgileniyor.

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