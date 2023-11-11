Okan Buruk isyan etti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatay yenilgisinin ardından bitiricilik anlamında eksik kaldıklarını belirtirken, maçta verilmeyen penaltılarının olduğunu da dile getirdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Okan Buruk isyan etti

Hatayspor karşısında sezonun ilk mağlubiyetini yaşayan Galatasaray'da büyük üzüntü yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk da karşılaşmanın ardından milli araya kayıpsız girmeyi hedeflediklerini, ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

DAHA ÜRETKEN OLABİLİRDİK
Okan Buruk, "Beklediğimiz bir oyun oldu. Hatayspor kendi yarı sahasında bekledi ve geçişleri deneyecekti. İlk gol, özellikle gelen yüksek top, kenara indirmemiz... Pozisyon yokken gol yedik. İkinci golde de biz pozisyon üretecekken topu kaptırdık, dönüşte de yanlış hamleler yaptık öne doğru. Hatayspor taktik faulleri çok iyi yaptı, hakem de kimseye kart göstermedi. Oyun içi taktik fauller deneyebilirdik. Geriye düştük, üretmeye çalıştık. Daha iyi şeyler yapabilirdik. Son 20 dakika rakip çok yarı sahasına çekildi. Üretken olabilirdik" dedi.

ZEMİN PAS OYUNUNA UYGUN DEĞİLDİ
Zeminin kötü olduğunu da dile getiren Okan Buruk, "Pas için uygun değildi. Daha hızlı oynamalıydık. Daha çok üretebilirdik. Kendi kalitemizin altında oynadık. Penaltı pozisyonları var. Bunlar değerlendirilecektir. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Rakibi tebrik ediyoruz. Sonraki maçlarda daha iyisini yapmaya çalışacağız. Yoğun tempodan geçiyoruz. Bu tempoda kazanmak zor. Kazanamadığımız için üzgünüz" yorumunu yaptı.

BU MAÇI PAZAR DA OYNAYABİLİRDİK
Okan Buruk son olarak fikstürü de eleştirip şunları söyledi: "Programları yoğunlaştıran, fikstürü belirleyenler. Biz Avrupa'da çok önemli bir maç oynuyoruz. 3 gün sonra oynuyoruz. 4. gün de oynanma ve pazar gününe konma şansı var. Pazar günü oynayabilirdik bu maçı erken saatlerde. Futbolun içinde 3 günde 1 maç da var. Bunu da kabul etmek zorundayız. Ona göre hazırlandık. Bu zamana kadar bunun şeyini hiç yapmadık, ama ister istemez bir yorgunluk oluyor."

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