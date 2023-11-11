Hatayspor şah Galatasaray mat. Volkan Demirel fark attı. Sedat Kaya yazdı

Sedat Kaya /YENİÇAĞ

Galatasaray'ı hiçbir Anadolu takımının yenemeyeceğini söylemiştik.

Yanılmışız.

O takım Hatayspor'muş.

Son 3 maçtır galibiyete hasret kalan güney ekibi çok basit ve akıllı bir taktikle Galatasaray'ı mat etti.

Peki bu iş nasıl oldu?

Rıdvan Dilmen İcardi'nin iyi antrenman yapmadığını iddia etmişti.

Bu işten iyi anlar.

Çünkü kendisi de antrenmanı pek sevmezdi.

Rıdvan'ın bu iddiası Florya'da dikkate alınmalı.

Çünkü İcardi'de son birkaç maçtır bariz bir düşüş var.

O hareketliliğini, o futbol zekasını, o iş bitiriciliği gösteremiyor.

Diyeceksiniz ki, topla buluşturuluyor mu?

Hayır.

Çok pas alamıyor evet ama İcardi kendi pozisyonunu kendi yaratan, girdiği iki pozisyondan birini gole çevirebilen bir yetenek.

Bu gece de o yeteneklerinden eser yoktu.

Hiçbir varlık gösteremedi.

İcardi durunca, Galatasaray gol yollarında zorlandı.

Önde basıp, kanatları iyi kullansa da merkezden pozisyon üretemedi.

Bunda Hatayspor'un oyunu kendi alanında kabul edip, iyi markaj yapmasının payı yüksekti..

Hatayspor sürekli uzun toplarla ve hızlı adamlarıyla Galatasaray savunmasının arkasına sarkmayı denedi, her atağında tehlikeli oldu.

15. dakikada da Rivas ile bu amacına ulaştı.

Rivas'ın golü bu sezon Galatasaray'ın ilk yarıda yediği tek goldü.

Sarı Kırmızılılar bu gole hiç beklemedikleri bir anda karşılık verdiler.

Biraz şans, biraz kısmet diyelim. 28. dakikada Erce ile Kilama arasındaki anlaşmazlıkta top Zaha'nın önüne düştü, o da sert bir şutla beraberliği sağladı.

Kaleci Erce'nin bu kişisel hatası olmasa Galatasaray'ın ilk yarıda gol atacak bir görüntüsü de yoktu.

İkinci yarıda Hatayspor'un taktiği yine uzun toplarla hücuma çıkıp golü bulmaktı.

55. dakikada bir kez daha amaçlarına ulaştılar.

Galatasaray gol ararken uzun bir topla çıktılar, Rivas Dadashov gibi hızlı adamlarıyla Galatasaray savunmasını karıştırdılar ve Ze Lamkel ile 2. golü buldular.

Okan Buruk baktı maç gidiyor, Bakambu, Mertens, Tete gibi tüm silahlarını sahaya sürdü.

Ama nafile.

Galatasaray'ın son dakikalardaki doldur boşaltları, boy üstünlüğüne sahip olan Hatay savunmasına açık verdirmedi.

İstatistiklere bakarsanız, Galatasaray'ın üstün olduğunu görürsünüz.

Ama maçı kazanan aklıyla oynayan Hatayspor oldu.

Bu Galatasaray'ın bu sezon ligde aldığı ilk yenilgi oldu.