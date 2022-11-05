Galatasaray'da son dakika: Okan Buruk'tan flaş karar

Galatasaray, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Okan Buruk'un sahaya süreceği onbiri belirlediği öğrenildi. Geçen haftaki onbirden sadece tek değişiklik yapmayı planlayan Buruk'un Kazımcan'ın yerine Emre Taşdemir'i oynatmayı kararlaştırdığı belirtildi.
Buruk, futbolcularıyla yaptığı toplantıda da maça baskılı başlamaları gerektiğini bildirdi. Beşiktaş defansının zayıf yönlerini de anlatan Buruk'un savunma arkasına uzun toplar atılmasını istediği öğrenildi.
Galatasaray ’da Muslera, Kerem ve Boey, bugün kart görürse, Başakşehir mücadelesinde görev yapamayacak.
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