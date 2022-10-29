Galatasaray'da Okan Buruk'un göremediği yanlışını Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

TANSU SARI
"Dries Mertens'in iyi oynamasına rağmen
Henüz beklenen patlamayı yapamamasının sebebi
Kerem Aktürkoğlu ile birlikte oynaması..
Teknik Direktör Okan Buruk hala bu yanlışını göremiyor
Ve iki futbolcuya da yazık ediyor..
Olan da Galatasaray'a oluyor"...
Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu ikilisiyle
İlk 45 dakika Galatasaray üretemedi...
Sadece Dries Mertens; Milot Rashica
Ve Sergio Oliveira'nın cılız vuruşlarını
Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano kurtarıyordu
Geçtiğimiz sezon övgüler yağdırdığımız
"Kötünün iyisi" Kerem Aktürkoğlu ise
Sahada "Ayrık otu" gibi dolaşıyordu..
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek
Ve NEF Erden Timur'un geçtiğimiz haftaki hakem açıklamaları
İşe yaramış gibiydi..
Lucas Torreira'nın bileğine basan
Karagümrüklü Adnan Uğur kırmızı kart görürken;
Evrard Kouassi'ye "Osmanlı Tokadı" atan;
Jimmy Durmaz'ın ayağına aynı şekilde basan Galatasaraylı Emin Bayram ise
Hakem Bahattin Şimşek tarafından sahada tutuluyordu..
Aynı Emin Bayram'ın kaleci Emilano Viviano'ya şarjına
"NİZAMİ" deyip GOL kararı veren hakem Bahattin Şimşek;
VAR uyarmasa onu da geçerli sayacaktı..
Kerem Aktürkoğlu'nun 46'da oyundan çıkması sonrası
Galataaray ikinci yarıda tek kale oynarken
60'da Sergio Oliveira'nın ileriye uzattığı topta
Milot Rashica sağ taraftan içeri çevirdi;
Uzun bir aradan sonra bugün ilk kez sol bek olarak görev yapan Emre Taşdemir
Yere çarptırarak kafayı vurdu
Kaleci Emiliano Viviano'nun yanından top Karagümrük fileleriyle buluşunca
Galatasaray 1-0'lık üstünlüğü yakaladı...
Gol sonrası Milot Rashica; Leo Dubois
Ve Juan Mata'yla goller kaçıran Galatasaray'a
Kaleci Emiliano Viviano DUR diyordu..
Maçın son anlarında Emre Taşdemir'in pasında
Juan Mata rakibi Ibrahim Dresevic'ten dönen topa güzel vurdu
Galatasaray maçı 2-0 kazandı
Ve 3 haftalık ligdeki galibiyet özlemine son verdi..
Adnan Uğur'un oyundan atılmasıyla
Sahada 10 kişi kalan Karagümrük'te
Teknik Direktör Andrea Pirlo'nun;
Takımı önde tutan Evrard Kouassi'yi oyundan almasını anlayamadım..
Zira takım hiç üretemedi...
Lawrence Nicolas oyuna çok geç girdi;
Samed Onur ve Levent Mercan da değerlendirilebilirdi..
"Karagümrük'ün en iyisi" dediğimiz kaleci Emiliano Viviano'nun;
İlk golde kalesinden çıkışı gereksizdi..
İtalyan file bekçisi Emiliano Viviano'nun
Juan Mata'nın golünde de "açıyı daraltmak" yerine "açması" da ilginçti..
Zira ters ayakla Juan Mata'nın açısı daraltılamazdı...
Galatasaray Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakçı'yı hiç aramadı..
Kerem Aktürkoğlu'nun oyundan çıkışıyla
ASLAN kendini buldu...
Teknik Direktör Okan Buruk "takımda kalma" vadesini uzattı...
Yönetm harıl harıl Teknik Direktör ararken;
Hatta Al-Ittihad'ın Portekizli Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo ile görüşmüşken
Bu galibiyet futbolculuğunda "Bücür" lâkaplı Okan Buruk'un boyunu uzattı...
Bakalım Beşiktaş debisinde neler yaşanacak?
Bu sorunun cevabını da 5 Kasım gecesine bırakalım...
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.