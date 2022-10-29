Galatasaray'da Okan Buruk'un göremediği yanlışını Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

TANSU SARI

"Dries Mertens'in iyi oynamasına rağmen

Henüz beklenen patlamayı yapamamasının sebebi

Kerem Aktürkoğlu ile birlikte oynaması..

Teknik Direktör Okan Buruk hala bu yanlışını göremiyor

Ve iki futbolcuya da yazık ediyor..

Olan da Galatasaray'a oluyor"...

Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu ikilisiyle

İlk 45 dakika Galatasaray üretemedi...

Sadece Dries Mertens; Milot Rashica

Ve Sergio Oliveira'nın cılız vuruşlarını

Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano kurtarıyordu

Geçtiğimiz sezon övgüler yağdırdığımız

"Kötünün iyisi" Kerem Aktürkoğlu ise

Sahada "Ayrık otu" gibi dolaşıyordu..

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek

Ve NEF Erden Timur'un geçtiğimiz haftaki hakem açıklamaları

İşe yaramış gibiydi..

Lucas Torreira'nın bileğine basan

Karagümrüklü Adnan Uğur kırmızı kart görürken;

Evrard Kouassi'ye "Osmanlı Tokadı" atan;

Jimmy Durmaz'ın ayağına aynı şekilde basan Galatasaraylı Emin Bayram ise

Hakem Bahattin Şimşek tarafından sahada tutuluyordu..

Aynı Emin Bayram'ın kaleci Emilano Viviano'ya şarjına

"NİZAMİ" deyip GOL kararı veren hakem Bahattin Şimşek;

VAR uyarmasa onu da geçerli sayacaktı..

Kerem Aktürkoğlu'nun 46'da oyundan çıkması sonrası

Galataaray ikinci yarıda tek kale oynarken

60'da Sergio Oliveira'nın ileriye uzattığı topta

Milot Rashica sağ taraftan içeri çevirdi;

Uzun bir aradan sonra bugün ilk kez sol bek olarak görev yapan Emre Taşdemir

Yere çarptırarak kafayı vurdu

Kaleci Emiliano Viviano'nun yanından top Karagümrük fileleriyle buluşunca

Galatasaray 1-0'lık üstünlüğü yakaladı...

Gol sonrası Milot Rashica; Leo Dubois

Ve Juan Mata'yla goller kaçıran Galatasaray'a

Kaleci Emiliano Viviano DUR diyordu..

Maçın son anlarında Emre Taşdemir'in pasında

Juan Mata rakibi Ibrahim Dresevic'ten dönen topa güzel vurdu

Galatasaray maçı 2-0 kazandı

Ve 3 haftalık ligdeki galibiyet özlemine son verdi..

Adnan Uğur'un oyundan atılmasıyla

Sahada 10 kişi kalan Karagümrük'te

Teknik Direktör Andrea Pirlo'nun;

Takımı önde tutan Evrard Kouassi'yi oyundan almasını anlayamadım..

Zira takım hiç üretemedi...

Lawrence Nicolas oyuna çok geç girdi;

Samed Onur ve Levent Mercan da değerlendirilebilirdi..

"Karagümrük'ün en iyisi" dediğimiz kaleci Emiliano Viviano'nun;

İlk golde kalesinden çıkışı gereksizdi..

İtalyan file bekçisi Emiliano Viviano'nun

Juan Mata'nın golünde de "açıyı daraltmak" yerine "açması" da ilginçti..

Zira ters ayakla Juan Mata'nın açısı daraltılamazdı...

Galatasaray Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakçı'yı hiç aramadı..

Kerem Aktürkoğlu'nun oyundan çıkışıyla

ASLAN kendini buldu...

Teknik Direktör Okan Buruk "takımda kalma" vadesini uzattı...

Yönetm harıl harıl Teknik Direktör ararken;

Hatta Al-Ittihad'ın Portekizli Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo ile görüşmüşken

Bu galibiyet futbolculuğunda "Bücür" lâkaplı Okan Buruk'un boyunu uzattı...

Bakalım Beşiktaş debisinde neler yaşanacak?

Bu sorunun cevabını da 5 Kasım gecesine bırakalım...