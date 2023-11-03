Okan Buruk'tan Kasımpaşa galibiyeti sonrası özeleştiri: Böyle olmaz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1'lik Kasımpaşa galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda daha iyi oynadıklarını söyleyen Okan Buruk, "Belki bir tane bireysel pozisyon ve kenar ortada vardı. Onun dışında oyun istediğimiz gibi gitti. Ancak ikinci yarı... Oyuncularımdan hissediyorum, ama memnun değilim. 'Üç gün sonra maç var, tempomuzu yükseltmeyelim. Maçı böyle götürelim' psikolojisi bize iyi gelmiyor. 2-0'da rahatladık, ama çok erken 2-1 oldu. Kasımpaşa güç buldu. Oyuna giren oyuncularımdan beklentim bunun daha üstünden. Hepsinden değil, ama daha hareketli olmaları yönünde beklentim vardı" diye konuştu.

YAVAŞ YAVAŞ HAZIRLIYORUZ

Maçın kahramanı Zaha ile ilgili görüşlerini de açıklayan Buruk, "Kazanmak önemli. Oyuncularımızı da kazanarak gidiyoruz. Zaha'yı kazandık. Ziyech'i kazandık. Çok uzun süre vermedim, yavaş yavaş hazırlıyoruz. Üst üste 10 maç kazandık, bunu devam ettirmek istiyoruz" dedi.

GRUPTAN ÇIKMAK İSTİYORSAK...

Son olarak Bayern Münih maçı için konuşan Okan Buruk şunları söyledi: "Bayern Münih maçına, her maça kazanmak için çıkıyoruz. Kazanmak, bize önemli şeyler kazandırır. İlk maç kazansak ev 7 puana gelsek, durum çok farklı olabilirdi. Bu maçta da başa baş oynamak istiyoruz. Kendi oyunumuzu sahaya koyacağız. O maçta konsantrasyon bu maçtaki gibi olmayacak. Oyuncularıma güveniyorum, en iyisini yapacaklar. Gruptan çıkmak istiyorsak, deplasmanda alacağımız puanlar çok önemli. Amacımız puan alarak dönmek."