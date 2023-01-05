Galatasaray'da derbi öncesi flaş Icardi gelişmesi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Mauro Icardi antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir ise tedavilerinin ardından özel program dahilinde düz koşulara başladılar.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.