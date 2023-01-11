Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan Ahmet Çakar'a olay gönderme

Galatasaray, geçtiğimiz Pazar günü Fenerbahçe'yi deplasmanda Sergio Oliviera, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-0 mağlup etti.

Bu galibiyetin ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk orta parmak işareti yapan Aslan görseli paylaştı.

Bu paylaşım gündem olmuştu.



NİHAN BURUK'TAN YENİ PAYLAŞIM

Nihan Buruk şimdi de eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın "Okan Buruk'u Şenol Güneş ve Jorge Jesus ham yapar" şeklindeki sözlerini tiye aldı.

Nihan Buruk, Galatasaray'ın Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi yendiği maç skorlarının grafiğini paylaştı.

İşte o paylaşım;